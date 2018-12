Et maintenant, les policiers français font la grève du zèle

Après les gilets jaunes, les «gyros bleus». En première ligne pour maintenir l’ordre lors des manifestations, les policiers français décrètent à leur tour «l’acte I» de leur mobilisation. Ce mercredi, les syndicats appelaient les commissariats à n’intervenir qu’en cas d’urgence.

Assez de mots d’amour, ce qu’il nous faut, ce sont des preuves d’amour, disent en chœur les forces de l’ordre. Ces dernières semaines, toute la classe politique (à l’exception des élus de la France insoumise) s’était levée à l’Assemblée nationale pour saluer leur travail face aux violences inouïes des manifestations et alors que l’attentat de Strasbourg, qui a fait cinq morts, est venu rappeler que la menace terroriste était toujours là. Mais la promesse du ministre de l’Intérieur Christophe Castaner de débloquer une prime de 300 euros pour les 111 000 fonctionnaires qui ont eu à intervenir pendant la crise des «gilets jaunes» a été très mal reçue. «Une aumône», s’indignent les policiers.

Rats dans les commissariats

Le malaise ne date pas du mois dernier. Voilà déjà plus d’une dizaine d’années que les forces de l’ordre se plaignent de leurs conditions de travail. Locaux dégradés, matériel insuffisant, horaires inhumains: la liste des griefs n’a fait que s’allonger. Des photos circulaient sur les réseaux sociaux il y a deux ans déjà pour frapper l’opinion: on y voyait des gilets pare-balles vieux de quinze ans, des voitures dont le plancher s’effondrait, des rats circulant dans les commissariats.

Un seul chiffre résume l’ampleur du mal-être: 23 millions d’heures supplémentaires ont été effectuées sans avoir jamais été récupérées. Le premier flic de France a promis de s’y atteler. Mais l’ardoise représente pas moins de 275 millions d’euros, alors que le gouvernement vient déjà de débloquer 10 milliards d’euros pour les «gilets jaunes», laissant même filer le déficit. «Ça ne se réglera pas en quelques jours ou quelques semaines», a prévenu Christophe Castaner. À peine nommé à ce poste, l’ancien leader du parti présidentiel (LREM) a déjà entamé une chute vertigineuse dans l’opinion.

Depuis les attentats de 2015, les policiers sont à bout. Mais si Renaud chantait alors «J’ai embrassé un flic» – («Ça change des coups de trique»), les pandores ne ressentent plus l’empathie. En 2016, une attaque aux cocktails Molotov commise contre une patrouille à Viry-Châtillon, dans l’Essonne (deux fonctionnaires grièvement brûlés), avait déjà conduit les policiers à manifester.

Vague de suicides

Signe de l’aggravation du mal-être, l’une des figures très populaires de cette première contestation, Maggy Biskupski, vient récemment de mettre fin à ses jours. À 36 ans, cette policière de la Brigade anticriminalité des Yvelines s’est tuée chez elle avec son arme de service à quelques jours de la première mobilisation des «gilets jaunes». C’était le trentième suicide depuis le début de l’année.

Ces dernières semaines, Laurent-Franck Liénard, avocat spécialisé dans la défense des policiers, les avait mis en garde, les sachant à bout, contre le risque de «craquer» et de commettre l’irréparable. En marge d’une manifestation, une octogénaire a trouvé la mort à Marseille, victime d’une grenade lacrymogène alors qu’elle ouvrait sa fenêtre. Mais bien d’autres violences policières, comme des tirs de flashballs inconsidérés, ont été dénoncées pendant le mouvement. L’humiliation de jeunes lycéens, photographiés à genoux et les mains sur la tête à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, a aussi fait le buzz sur le Net.

Le plus incroyable, c’est qu’en marge des scènes de guérilla urbaine qui ont fait le tour du monde ces derniers samedis, on a aussi vu des policiers fraterniser avec des «gilets jaunes». Des hommes et des femmes contre lesquels ils ont parfois «chargé» mais dont le combat pour une vie meilleure ne leur était finalement pas étranger.

Après le mot d’ordre de mercredi, «Fermons les commissariats!» un autre appel a été lancé: toutes les forces de l’ordre se réuniront ce jeudi à 21 h 30 devant un commissariat parisien.

Angoisse, absence et menaces… des familles à bout

«Tu ne sauras rien. C’était la guerre civile.» Lorsque son compagnon est revenu de l’«Acte III» de la mobilisation des «gilets jaunes», le 1er décembre, Perrine Sallé ne l’a pas reconnu. «Il avait le visage écarlate à cause des lacrymogènes. Il ne parlait pas, il s’était renfermé sur lui-même», se souvient la porte-parole de «Femmes de forces de l’ordre en colère».

Cette crise «n’a pas de pareil», estime Perrine Sallé. «Pendant les manifestations, dans les quelques messages qu’il arrivait à m’envoyer, il disait qu’on leur lançait de l’essence dessus alors qu’ils étaient près d’une voiture en flammes… J’ai déjà connu des situations de stress mais, là, c’était particulier.»

Comme elle, Nadine a été étonnée par le niveau de violence des rassemblements. Depuis le début de la crise, elle vit dans l’angoisse et attend lors de chaque manifestation le message qui lui dit que tout va bien. «J’évite de rester trop longtemps devant les chaînes d’information en continu car c’est une source supplémentaire de stress.» Cette épouse de gendarme mobile a constaté une recrudescence de la «haine antiflics» et a eu beaucoup de mal à gérer ses opinions: «Il fallait une révolution mais je ne peux pas accepter qu’on insulte et qu’on s’en prenne à mon mari de la sorte à cause de son métier.»

Cette «haine antiflics» a créé une réelle crainte au sein des familles. «J’ai été obligée d’enlever mes publications Facebook «touche pas à mon CRS» et «je soutiens les gilets bleus», raconte Émilie, mère d’un jeune CRS de 25 ans. Au travail, «des collègues ont appris que mon fils est force de l’ordre. Ils m’ont dit que mon enfant est un bat**d et un fils de p**e».

Depuis le début de la crise des «gilets jaunes», le groupe Facebook de l’association Femmes de forces de l’ordre en colère «a dû prendre quatre modérateurs de plus pour gérer les messages de haine», relève Perrine Sallé. Les menaces, les insultes et les messages appelant à la violence à l’encontre des familles deviennent quotidiens. Certains commentaires appellent même à «identifier et dénoncer [les] voisins CRS, gendarmes mobiles ou flics qui se comportent en traîtres». Sur Facebook, la capture d’écran d’une vidéo sur laquelle apparaissent des forces de l’ordre a été publiée. Le visage de l’un d’entre eux a été entouré de rouge. Il est surmonté d’un message appelant à le dénoncer. «Certains passent à l’acte. Nous avons trouvé une personne qui a publiquement écrit: «Je connais une famille de CRS, je peux vous donner son adresse», déplore Perrine Sallé.

D’après la jeune femme, des enfants de policiers auraient également été victimes de moqueries ou insultes. Au micro de France Info, Aurélie Laroussie, épouse d’un CRS et présidente de l’association Femmes de forces de l’ordre en colère (FFOC), a déclaré: «Je n’ai vu mon mari que trois jours en un mois.» Emilie, dont le fils est CRS, attend son retour. Après un premier week-end de mobilisation à Paris, il a été envoyé à Toulouse. «En dix jours, il a cumulé au moins 30 heures supplémentaires», assure-t-elle.

Le Figaro (TDG)