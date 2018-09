Erdogan et Merkel tentent une difficile réconciliation

Après avoir dénoncé les «pratiques nazies» d’Angela Merkel, Recep Tayyip Erdogan veut maintenant «tourner la page». «Il est temps de se concentrer sur nos intérêts communs», écrit-il dans une tribune du quotidien conservateur «Frankfurter Allgemeine Zeitung».

Mais le président turc, en visite d’État jusqu’à samedi, n’est pas le bienvenu en Allemagne. Alors que cinq citoyens allemands sont toujours emprisonnés en Turquie pour des raisons politiques, ce brusque changement de ton est jugé hypocrite. «Il ne peut pas y avoir de normalisation tant que les opposants politiques sont en prison», estime Sahra Wagenknecht, la présidente du groupe de la gauche radicale (Die Linke) au Bundestag.

Les relations germano-turques se sont détériorées après le putsch raté en Turquie en juillet 2016. La dégradation de la situation concernant les droits de l’homme et l’emprisonnement de ressortissants allemands, dont le journaliste germano-turc Deniz Yücel (détenu pendant un an), ont jeté un froid entre Ankara et Berlin. Le ton est encore monté avec la reconnaissance du génocide arménien par les députés allemands.

L’influence d’Ankara auprès des Turcs d’Allemagne, la plus grande communauté d’expatriés dans le monde (près de 3 millions de personnes), a été une autre source de conflit. Lors des dernières élections turques, Berlin avait interdit aux ministres d’Erdogan de faire campagne sur le sol allemand.

L’Allemagne avait encaissé des insultes de la part de responsables et de médias turcs qui avaient publié des caricatures de Merkel en Adolf Hitler. «Nous n’oublierons pas ce qu’il s’est passé», a insisté le secrétaire d’État Michael Roth (SPD). «Nous sommes encore très loin d’une réconciliation», a-t-il ajouté.

Plusieurs manifestations contre la venue d’Erdogan sont prévues à Berlin mais aussi à Cologne, où le président inaugurera samedi une mosquée de l’association Ditib (Union turco-islamique pour les affaires religieuses), une organisation très proche d’Ankara et dont la surveillance par les renseignements intérieurs allemands est toujours envisagée.

La plupart des responsables politiques ont décidé de boycotter le banquet offert par le chef de l’État allemand, Frank-Walter Steinmeier. «Je ne participerai pas à cette opération de propagande du président turc», a lâché le chef du Parti libéral (FDP), Christian Linder. Angela Merkel, qui a prévu plusieurs entretiens de travail avec Erdogan, a décliné elle aussi cette réception au château de Bellevue à Berlin.

Le président turc s’est montré néanmoins très conciliant. Confronté aux sanctions économiques des États-Unis contre Ankara et à la chute de la livre, il espère trouver en Europe occidentale de nouveaux alliés dont il a besoin pour relancer son économie. Il serait en pourparlers avec Berlin depuis trois mois pour la modernisation complète du système ferroviaire et la construction d’un réseau à grande vitesse. Mais l’Allemagne n’a encore promis aucune aide financière pour ce projet de 35 milliards d’euros.

Angela Merkel reste néanmoins très intéressée par un réchauffement des relations avec Ankara. La chancelière tient à maintenir l’accord entre la Turquie et l’Union européenne sur la mise en place de centres d’accueil pour les réfugiés en Turquie. Ils permettent actuellement de retenir une partie des migrants à la frontière syrienne. Pour elle, c’est une réponse aux craintes d’une nouvelle vague d’immigration en Allemagne.

