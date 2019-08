En cas de «no deal», d’importantes pénuries guettent les Britanniques

Pénurie de produits frais, de carburant et de médicaments, blocages dans les ports et retour d’une frontière physique entre les deux Irlande. Voilà ce qui attend le Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord de divorce. C’est en tout cas ce qu’affirme le rapport gouvernemental confidentiel que s’est procuré le «Sunday Times».

Le 31 octobre, les Britanniques sortiront de l’Union européenne, «avec ou sans accord», a prévenu le locataire du 10 Downing Street, Boris Johnson. Et à en croire son ministre de l’Énergie, Kwasi Kwarteng, le Royaume-Uni serait «pleinement préparé» à quitter le bloc communautaire sans filet. Mais ce n’est pas l’avis de tout le monde. Selon l’hebdomadaire dominical britannique, ces documents alarmants mentionnent les répercussions «les plus probables» d’un «no deal», et non les scénarios du pire. Ils font par ailleurs état du manque de préparation des entreprises et du public. Ce qu’a aussitôt réfuté le gouvernement, qui accuse d’anciens ministres pro-UE d’avoir organisé les fuites pour «affaiblir la position de négociation» du pays face à Bruxelles.

Reste que selon les documents divulgués par le «Sunday Times», jusqu’à 85% des camions qui traversent la Manche «pourraient ne pas être prêts» pour les autorités douanières françaises, ce qui signifie que des perturbations dans les ports pourraient durer jusqu’à trois mois. En effet, Bruxelles a souligné qu’elle mettrait immédiatement en place des contrôles douaniers, des inspections de sécurité alimentaire et de vérification des normes européennes à sa frontière avec le Royaume-Uni. Ce qui aura pour conséquence d’énormes embouteillages aux principaux points de passages et donc d’inévitables ruptures de stock, notamment dans le secteur médical, précise le rapport, puisque «trois quarts» des médicaments utilisés dans le pays transitent par le tunnel sous la Manche.

Le gouvernement juge également probable le rétablissement d’une frontière physique entre la République d’Irlande et la province britannique d’Irlande du Nord, dans la mesure où les plans envisagés actuellement afin d’éviter des contrôles généralisés se révéleront inopérants, précise le «Times».

Compilée ce mois-ci par le ministère en charge des préparatifs du Brexit sous le nom de code «Opération Yellowhammer» – du nom d’un petit passereau jaune – «ce dossier offre un rare aperçu du plan secret du gouvernement pour éviter un effondrement catastrophique des infrastructures du pays», écrit le journal, qui évoque aussi une longue liste de désagréments à prévoir pour les consommateurs britanniques. Réintroduction des coûts de roaming – gratuit au sein de l’UE pour les utilisateurs de mobiles – frais de cartes bancaires supplémentaires et surcoût pour les commandes en ligne passées sur le continent, entre autres.

Lundi, le gouvernement de Boris Johnson en a rajouté une couche en déclarant vouloir mettre «immédiatement» fin à la libre circulation des personnes en cas de Brexit dur. En agitant la menace d’un «no deal», le premier ministre espère faire pression sur l’UE pour obtenir un nouvel accord. Alors qu’il s’apprête à rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel mercredi et le président français Emmanuel Macron jeudi, avant de se rendre au G7 ce week-end à Biarritz, pas sûr que ce soit la bonne méthode pour faire céder Bruxelles.