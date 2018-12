En Ulster, c’est souvent la «loi» des paramilitaires qui s’impose

«Un homme masqué a frappé à la porte: il m’a dit de me rendre à un certain endroit avec mon fils», raconte Majella O’Donnell. «Philip savait pourquoi car on lui avait déjà dit: «Tu es impliqué dans du trafic de drogue et on ne va pas laisser cela se produire. Si tu ne viens pas maintenant, tu te retrouveras dans une chaise roulante.» Alors je lui ai dit: «Nous devons y aller maintenant.» Une fois sur place, elle lui a serré la main et l’a laissé descendre la colline. «Je devais le laisser y aller, c’est ainsi que fonctionnent les tirs de punition», assure-t-elle. «Si je ne l’avais pas fait, les conséquences auraient pu être bien pires. Aujourd’hui, mon fils est là, il est vivant et il s’en est tiré avec pas grand-chose.» Pas grand-chose: une balle dans chacune de ses jambes.

Majella O’Donnell est l’une des rares personnes à avoir détaillé en 2012 le déroulement de la «punition» subie par son fils Philip, alors âgé de 18 ans. Ces exactions ne sont pourtant pas exceptionnelles en Irlande du Nord: 27 personnes ont été victimes de tirs et 74 autres de passages à tabac en 2017 par les milices républicaines et loyalistes, autoproclamées responsables de leurs quartiers respectifs. Ces chiffres ont augmenté de 58% depuis 2013, selon les statistiques du service de la police nord-irlandaise. Entre 1973 et 2017, ces milices ont tiré sur 3400 membres de leur propre communauté et en ont tabassé 3000 autres.

«Garants de l’ordre moral»

«Les paramilitaires sont devenus des paramafias», observe Chris McGimpsey, l’un des rares conseillers municipaux du modéré Parti unioniste d’Ulster (UUP) à Belfast. «Les milices se sont fortement développées après le cessez-le-feu en Irlande du Nord. Elles ont recyclé de nombreuses personnes violentes qui justifient leurs actions par leur rôle de «police des comportements sociaux». Elles se targuent d’être les garants de l’ordre moral.»

Les paramilitaires sont devenus des paramafias Chris McGimpsey, conseiller municipal du Parti unioniste d’Ulster (UUP) à Belfast

Très impliqué sur cette question, Liam Kennedy, professeur d’histoire à l’Institut d’études irlandaise de la Queen’s University de Belfast, explique que «les républicains ont toujours considéré la police nord-irlandaise comme inacceptable et illégitime car elle appliquait la loi britannique. Ils ont donc créé leur police interne, officiellement en raison de la demande des résidents de leurs ghettos. Ce mouvement a été favorisé par l’abandon de la part de la police de certains quartiers.» Il assure que, dans les faits, ces violences sont néanmoins souvent motivées par des relations personnelles: «Après une rixe dans un pub par exemple, un membre de la milice ira avec des amis punir son adversaire pour se faire respecter.»

La logique se révèle souvent différente dans les quartiers aux mains des partisans du maintien de l’Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni, qui, contrairement à leurs adversaires républicains, préfèrent user de barres de fer plutôt que d’armes à feu, comme l’indiquent les statistiques. «Les pratiques des unionistes sont surtout liées à de la criminalité organisée, au contrôle de territoires dans le cadre de trafic de drogue et à la nécessité de maintenir la discipline interne», assure le professeur. Chris McGimpsey raconte également que «lorsque quelqu’un refuse de rendre un «service», on lui explique: «Ton fils est un mauvais garçon, je ne serais pas étonné qu’il se prenne une balle dans les genoux…» Un prétexte principalement utilisé chez les républicains, mais aussi chez les unionistes.

Les deux hommes ne sont guère optimistes quant à la disparition de ces pratiques. Liam Kennedy étudie le sujet depuis plus de vingt ans pour le faire connaître et afin que les autorités s’y attellent. Sans réel succès. Pour l’élu de Belfast, «comme cela ne concerne que 10% du pays, les responsables politiques ne s’y intéressent pas et ne veulent pas le voir, d’autant que les milices agissent dans l’ombre.»

«Pas de fumée sans feu»

Si Liam Kennedy est parvenu, au fil des années, à discuter avec une poignée de victimes ou de membres de leur famille, la quasi-intégralité demeure en effet silencieuse. Et, à l’image de Majella O’Donnell, elle accepte le jugement des paramilitaires. «Les gens se disent qu’il n’y a pas de fumée sans feu», estime Anthony McIntyre, un ancien membre de l’Armée républicaine irlandaise (IRA). Rejeté par ses anciens collègues pour avoir été trop critique envers leurs dirigeants, il vit désormais en République d’Irlande.

Ce silence est également contraint. «Dans un cas similaire, une famille bourgeoise se rendrait immédiatement à la police, mais ce n’est pas le cas chez ces familles de la classe ouvrière», déplore Liam Kennedy. «Elles savent que la milice reviendrait avec la pire des punitions possibles: l’exil. Comme elles ne connaissent pas la vie en dehors de leur communauté et craignent d’en sortir, elles préfèrent emmener leur enfant se faire punir afin de limiter les dégâts. Les gens ont été formés à accepter une attaque inadmissible à leurs droits individuels.»

