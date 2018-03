En Italie, le casse-tête annoncé pour dégager un leadership

L’ingouvernabilité est désormais une maladie endémique», éditorialisait dimanche soir La Repubblica. Le ton est donné. Alors que ce dimanche 4 mars les Italiens se rendaient aux urnes pour réélire leur parlement, le pays se préparait déjà à se retrouver dans l’impasse politique, loin d’être une première dans la péninsule! Si les premières projections en nombre de sièges ne doivent arriver qu’en fin de nuit ou dans la matinée de lundi, l’attention se porte déjà sur le casse-tête que le président de la République, Sergio Mattarella, devra résoudre après le scrutin.

En vertu de la loi électorale, pour avoir une majorité stable, l’un des trois concurrents devrait obtenir 40% des élus au scrutin proportionnel et 70% de ceux désignés par le scrutin majoritaire. Un résultat définitivement hors de portée de la gauche et du Mouvement 5 étoiles (M5S). Seule l’alliance de droite, mais c’est très improbable, pourrait y parvenir.

Dans ce cas, le président du Conseil serait le représentant du parti de la coalition arrivée en tête. Si c’est la Ligue, ce serait Matteo Salvini. Si c’est Forza Italia, et bien que le logo du parti indique «Berlusconi président», ce dernier ne pourra pas devenir président du Conseil en raison de sa condamnation pour fraude fiscale. Son substitut serait Antonio Tajani, fidèle collaborateur du «Cavaliere» et président du Parlement européen. Toutefois, même si la droite n’a pas la majorité, l’ordre d’arrivée entre Forza Italia et la Ligue est un des grands enjeux du scrutin car il désignera le leader de la droite pour la phase successive.

Longue «décantation»

En l’absence d’indications claires des urnes, trois possibilités dépendant de l’interprétation qu’il fera de la Constitution s’offriront au président Mattarella. Il pourrait confier le «mandat exploratoire» – mandat provisoire donné à un responsable politique pour sonder le parlement afin de déterminer s’il est en mesure d’avoir une majorité – à la coalition arrivée en tête, l’alliance de droite selon toutes probabilités. Mais il peut également confier cette mission au parti politique arrivé individuellement premier, le M5S. Enfin, il peut fixer son choix sur le responsable politique qu’il juge le plus en mesure d’obtenir une majorité autour de son nom.

Dans cette hypothèse, Paolo Gentiloni revient paradoxalement dans la course. En effet, bien que le Parti démocrate soit en chute libre dans les sondages, il est la personnalité politique en qui les Italiens ont le plus confiance: 36% contre 25% pour Matteo Salvini et 24% pour Silvio Berlusconi et Matteo Renzi. Le président Mattarella pourra donner successivement plusieurs mandats exploratoires à des personnalités différentes.

Cette phase de négociations destinée à «inventer» une majorité que les urnes n’ont pas déterminée risque de durer des semaines. Le vocabulaire politique italien l’appelle «phase de décantation». Plus prosaïquement, certains l’évoquent comme «le marché aux vaches». Le parlement italien se caractérise en effet par une grande fluidité des élus. Durant la dernière législature, 566 députés ou sénateurs ont changé de parti. Certains par choix politique, beaucoup par intérêt.

Vers une grande coalition?

La politique italienne ayant perdu sa boussole et se basant désormais davantage sur l’arithmétique que sur une vision du monde et des programmes, plusieurs solutions sont possibles.

Les observateurs, et les chancelleries, parient sur la formation d’une grande coalition entre le Parti démocrate et Forza Italia rebaptisé «Renzusconi» (Renzi-Berlusconi). La formation de ce vaste centre proeuropéen impliquerait une rupture au sein de la droite, car la Ligue est xénophobe et antieuropéenne. La seconde solution consisterait en un cartel entre Libres et égaux, la gauche de la gauche, le PD et le M5S. Enfin, l’alliance entre le M5S et la Ligue n’est pas à écarter. La troisième économie européenne serait alors dirigée par un front populiste antieuropéen plus proche du groupe de Visegrad que de l’axe franco-allemand. Dernière solution en cas d’échec de toutes ces combinaisons: le retour aux urnes d’ici à la fin de l’année. (TDG)