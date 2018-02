En Italie, la campagne sombre dans la violence

Il y a deux semaines, un jeune agent de sécurité membre du parti d’extrême droite Forza Nuova avait tiré sur six Africains à Macerata. Mercredi, nouvel incident, cette fois à Pérouse. Quatre personnes masquées ont frappé et poignardé deux militants du parti d’extrême gauche Potere al Popolo. Au même moment, en plein centre-ville de Palerme, Massimo Ursino, l’un des leaders de Forza Nuova, était ligoté après avoir reçu plusieurs coups au visage, cette fois par des militants antifascistes.

Ces deux épisodes alourdissent un climat déjà explosif, à l’approche des élections générales du 4 mars prochain. Porte-parole du centre social suspecté par les autorités d’avoir commandité l’agression sur Massimo Ursino, Giorgio Martinico explique: «Les candidats de Forza Nuova font les malins et prétendent faire la loi en menaçant les migrants. Chez nous, si tu cherches les coups, tu les trouves.» Condamné en 2005 à 2 ans et demi de prison pour avoir tabassé deux ressortissants du Bangladesh, Ursino préparait en ce moment la venue de Roberto Fiore, le chef de Forza Nuova. Ce parti, qui s’autoproclame «les fascistes du IIIe millénaire», espère obtenir un soutien populaire massif lors de sa venue. Lorsqu’on demande à Giorgio Martinico s’il sera présent, il répond sans hésitation: «Les fascistes ont peur de venir ici et il n’y a pas de raison que cela change. Nous saurons les recevoir.»

Une situation qui inquiète Erasmo Palazzotto, politicien palermitain de centre droit et membre du parlement italien. «Nous condamnons toute violence. J’ai demandé à la ville d’interdire la manifestation de samedi. Forza Nuova est un parti fasciste qui n’a pas sa place dans notre système politique.» Un peu plus tôt, le maire de Palerme, Leoluca Orlando, avait déploré un climat de «barbarification» mais sans appeler à l’annulation du meeting de Forza Nuova en rappelant que son chef était candidat au parlement. (TDG)