En France, trois enfants sur quatre respirent un air pollué

C’est une première en France, qui souligne le caractère inquiétant de l’affaire. Dans un rapport publié avec le WWF et deux organisations de lutte pour l’environnement, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) fustige les effets de la pollution de l’air en ville sur les enfants et appelle l’État français à réagir. S’appuyant sur des chiffres de l’OMS, l’organisation pointe du doigt les écoles et fait ce constat accablant: trois petits Français sur quatre respirent un air pollué. À Paris, un établissement sur quatre dépasse même régulièrement les normes européennes.

Montrés du doigt, le trafic automobile et les dioxydes d’azote qui y sont liés. Vivre à proximité d’axes routiers à forte densité provoquerait de 15 à 30% de nouveaux cas d’asthme chez les enfants, relève le rapport. En pleine croissance, en raison de l’immaturité de leur organisme et du fait qu’ils respirent une fois et demie de plus qu’un adulte, ces derniers sont les plus touchés par cette forme de pollution. «Les enfants passent plus de temps que les adultes en extérieur du fait des récréations, de la pause déjeuner et des activités périscolaires», souligne le rapport. Sans oublier que leur petite taille les rapproche encore plus des pots d’échappement.

Si l’Unicef crie aujourd’hui à l’alerte sanitaire, le phénomène est relayé depuis quelques mois déjà par divers acteurs écologiques. L’association Respire et le journal «Le Monde» ont ainsi publié, à partir des relevés de stations de mesure, une carte de plus de 12 000 écoles en Île-de-France, pour alarmer les parents sur l’air respiré par leurs bambins. En un clic, on peut y découvrir les valeurs de dioxyde d’azote et de particules fines aux alentours du lycée de son aînée ou de la crèche du petit dernier. Des résultats qui font froid dans le dos. Ainsi, une école primaire en plein centre de Paris, située à côté d’une route embouteillée et d’une sortie de parking, détient le triste record d’un taux de pollution deux fois supérieur aux normes de l’OMS pour l’ensemble des polluants.

Retard mental et dépression

Le danger sur la santé des plus jeunes est largement dénoncé par les médecins qui ont participé au rapport. «À Paris, les enfants ont une forme d’asthme de plus en plus sévère, note Jocelyne Just, chef du Service d’allergologie pédiatrique à l’Hôpital Trousseau. Dans les années 90, on réglait 90% de l’asthme du nourrisson par un peu de corticoïdes. Aujourd’hui, il faut trois à quatre traitements pour le contrôler, ou pas.» Selon une étude de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) datant de mai 2018, la moitié des enfants nés hypotrophes (de moins de 2,5 kg) ont un poids faible à cause de l’exposition à la pollution de l’air in utero. Un sur quatre aura plus tard des retards de développement moteur ou intellectuel. D’après une autre étude publiée en février par des scientifiques britanniques et portant sur 284 petits Londoniens, il existerait un lien entre la dépression et la qualité de l’air. Les enfants qui grandissent dans un environnement très pollué auraient de trois à quatre fois plus de risques de développer un trouble dépressif majeur à l’âge de 18 ans.

Ce constat est d’autant plus amer que la capacité pulmonaire est récupérable, si on éloigne un enfant d’une source de pollution, relève Meltem Kutlar Joss. La chercheuse, qui documente les effets de la pollution de l’air sur la santé pour l’Institut tropical et de santé publique suisse à Bâle, ne connaît pas d’étude similaire en Suisse. «Pour être pertinente, elle devrait inclure le temps que les enfants passent à la maison, qui est plus important qu’en France.» Mais même si la Suisse est globalement en dessous des normes recommandées par l’OMS, l’expert saluerait une telle initiative. «On peut toujours faire mieux, notamment en termes de trafic dans les grandes villes.» Reste qu’en France, face à l’urgence, les parents sont bien démunis. Comme ce papa cité dans le rapport, dont l’école de ses enfants est située en face d’un tunnel routier, avec des pics de pollution permanents. En réaction, la ville a décidé… de condamner la cour de récréation. (TDG)