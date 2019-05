En France aussi on compte les oiseaux

Jusqu’à dimanche BirdLife Suisse appelle les personnes intéressées à s’installer pendant une heure dans un jardin ou un parc et à compter les merles, grives, pinsons et autres étourneaux. Toute l’opération vise à recenser les populations d’oiseaux et à sensibiliser le public. En France, la diminution du nombre d’oiseaux est devenue inquiétante. En 17 ans, les oiseaux communs ont diminué de plus de 7% sur l’ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes. Cette diminution est plus marquée encore pour les espèces des milieux agricoles et des villes et villages qui ont diminué respectivement de 20% et 16%.

Lire aussi: Combien d'oiseaux comptez-vous ?

Depuis 2001, Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne Rhône-Alpes coordonne sur la région un programme national de suivi de population des oiseaux communs. Ce suivi est piloté au niveau national par le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. À partir des données récupérées sur le terrain par près de 300 bénévoles, les chercheurs ont pu mesurer l’évolution des populations d’oiseaux pour les 75 espèces les plus communes.

Les résultats 2018 montrent une forte diminution pour les espèces des milieux agricoles (-19.5%) et des villes et villages (-14.6%). Un déclin significatif est observé chez l’alouette des champs (-14%), l’hirondelle rustique (-28%) et la mésange charbonnière (-11%). L’utilisation de produits phytosanitaires et l’urbanisation sont les deux facteurs majeurs de recul des populations d’oiseaux identifiés par les chercheurs. La LPO relève que «les paysages sont plus homogènes, les cultures aussi et qu’il y a de moins en moins de haies: conséquence les ressources alimentaires des oiseaux sont limitées. Et quand elles ne sont pas réduites, elles peuvent être nocives, à cause de l’utilisation de produits phytosanitaires.»

Le phénomène ne concerne pas que les départements de France voisine. En mars 2018, les conclusions de deux études publiées par le CNRS et le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) ont fait l’effet d’une bombe. En effet, en moins de 20 ans, ce sont près d’un tiers des oiseaux qui ont disparu de l’Hexagone. Outre l’emploi de produits chimiques, une réduction de la diversité du biotope et l’urbanisation, une étude menée depuis 1978 par des chercheurs américains à Cleveland et Chicago souligne l’impact dévastateur de l’éclairage public sur la santé des oiseaux. La lumière artificielle affecterait leur comportement. Les travaux menés outre-Atlantique ont montré une augmentation importante de décès d’oiseaux à cause de collisions contre des bâtiments. En milieu urbain, désorientés par la lumière artificielle, les oiseaux communiquent trois fois plus qu’en milieu rural.

Lire aussi: Faire de son jardin un paradis pour oiseaux

Les appels de vol sont des indices sociaux importants pour la prise de décision pendant la migration nocturne, les individus des espèces qui font des appels de vol peuvent s’attirer vocalement. «Cette relation peut engendrer un cercle vicieux d’augmentation des taux de mortalité si des individus désorientés conduisent d’autres individus migrateurs vers des sources de lumière artificielle», ont constaté les chercheurs. En France, certains tronçons d’autoroute ont fait le choix de couper l’éclairage pour ne pas nuire aux oiseaux. Les effets néfastes de l’éclairage urbain sont connus depuis plusieurs années. (TDG)