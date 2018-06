En Europe, nous sommes gagnants

Peu importent les sceptiques. L’Europe est la grande gagnante. La crise a mis l’euro au défi, mais il en est ressorti plus fort. Alors que nous débattons des mesures à prendre pour renforcer davantage la monnaie unique, la même question nous hante. Serons-nous capables de prendre les devants en période de conjoncture favorable ou attendrons-nous qu’une nouvelle crise nous force la main?

Les héritages de la crise, comme la dette publique, les déficits et le chômage, sont en constante régression

Au plus fort de la crise, il n’était pas évident que l’euro s’en sorte indemne. La grande dépression a mis nos concitoyens à rude épreuve, a fait chuter la cote de popularité de l’euro et a obligé les États membres à mettre leurs ressources en commun.

Nous avons été pris au dépourvu, mais face aux dangers, les dirigeants européens sont sortis de leur zone de confort pour défendre notre monnaie. Le filet de sécurité de 500 milliards d’euros en matière de dette souveraine – le mécanisme européen de stabilité (MES) – est peut-être le meilleur exemple de ces efforts.

Qu’on ne s’y trompe pas: l’expansion économique actuelle est notre récompense. Toutes les économies de la zone euro profitent d’une solide croissance. Les héritages de la crise, comme la dette publique, les déficits et le chômage, sont en constante régression, à un rythme qui n’avait jamais été aussi coordonné. De tous les pays, la Grèce est la meilleure illustration de notre détermination. Après huit années de réformes soutenues par des prêts d’un montant total de 256 milliards d’euros, la Grèce s’apprête à sortir du plan d’aide cet été.

La détermination politique et la patience ont été la clé. La patience est le meilleur antidote face à la montée en puissance des partis populistes et extrémistes. Défendre l’euro avec des institutions améliorées reste la solution la plus économique pour assurer notre croissance et notre poids économique dans un monde en pleine mutation. Nous avons essayé d’autres solutions par le passé, et elles se sont avérées bien plus coûteuses.

Notre union monétaire est un processus inachevé. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a chargé l’Eurogroupe d’élaborer des solutions afin de compléter l’union bancaire et de renforcer le MES. La progression de nos échanges va maintenant pouvoir se traduire par un ensemble de décisions, en fin de semaine, lorsque les dirigeants se retrouveront à Bruxelles.

Ce ne sera pas un big bang. L’une des propositions clés est de faire du MES un filet de sécurité pour la résolution des défaillances bancaires. Ainsi, nous disposerions d’un système crédible permettant d’éviter que les banques chahutées ne mettent en péril nos économies et nous obligent à faire appel aux contribuables. Le MES pourrait être doté de nouveaux outils afin de mieux gérer les crises de dette souveraine. Enfin, nous sommes prêts à ouvrir la voie à des débats politiques en vue de la création d’une garantie des dépôts commune, afin d’éviter toute panique bancaire.

Une marge de progression est possible concernant le partage des risques, car nous les avons réduits dans le secteur bancaire. Dans un récent rapport sur le mécanisme de surveillance unique et le Conseil de résolution unique, la Commission européenne constate que, ces dernières années, les banques ont considérablement accru leurs réserves de capitaux tout en réduisant l’effet de levier et les stocks de créances douteuses. Ces derniers ont nettement reculé, d’un tiers depuis le début de la crise, notamment dans les pays qui présentaient un taux de prêts non productifs élevé. Au troisième trimestre de l’année dernière, le taux moyen de prêts non productifs s’élevait à 4,4% du total des prêts bruts, confirmant la tendance à la baisse des trimestres précédents. Les premiers indicateurs montrent que, comme attendu, cette tendance s’est poursuivie depuis.

Le mois dernier, les ministres des Finances européens ont fait un autre grand pas en avant vers la réduction des risques en adoptant une position commune sur ce que l’on appelle le «paquet bancaire». Ce paquet inclut une règle fixant le montant de dette subordonnée dont les banques ont besoin pour absorber les pertes avant que le fonds de résolution ne soit employé.

Avec le recul, se concentrer sur l’union bancaire et le MES a été la bonne méthode. Cela nous a permis de réformer et de construire un climat de confiance. Nous devons poursuivre sur cette voie tout en restant ouverts à des discussions dans d’autres domaines. Au cours de mes six mois de mandat à la tête de l’Eurogroupe, j’ai appris que chaque pays a ses priorités. Pour certains, la création d’un instrument fiscal ou d’un budget pour la zone euro est incontournable. Cette idée alimente souvent des inquiétudes concernant le risque moral et les transferts permanents, auxquelles il nous faudra répondre.

La proposition soumise récemment par la France et l’Allemagne, d’une part, et la Commission, d’autre part, constitue une contribution positive à notre débat. D’autres pays devraient avancer leurs propres propositions de manière constructive. Nous ne pouvons nous retrancher derrière nos positions. La réussite de l’euro dépend de notre volonté politique et d’un leadership audacieux et pragmatique.

Nous devons également être conscients du coût de l’inaction. Si nous ne parvenons pas à établir une zone euro plus forte permettant à tous les pays de prospérer, nous la condamnerons, et ce au détriment de tous. (TDG)