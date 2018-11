En Allemagne, les chasseurs de nazis jouent leur dernière carte

Le temps presse. La justice allemande n’a plus que quelques années pour débusquer et juger les derniers nazis du IIIe Reich. Septante-trois ans après la fin de la guerre, plus de 95% d’entre eux sont morts, dont tous les protagonistes de la Shoah.

Ne reste que «la base de la pyramide du crime», selon Serge Klarsfeld, historien et avocat français de 83 ans, qui avec son épouse, Beate Klarsfeld, a consacré sa vie à traquer les têtes pensantes de la «solution finale» et à lutter contre l’antisémitisme. Celui qui a échappé à la Gestapo en 1943 mais dont le père est mort en déportation se dit aujourd’hui partagé sur la manière de juger ces seconds couteaux nonagénaires. À l’image de Johann R., 94 ans, ancien gardien du camp de Stutthof, en Pologne, accusé de complicité de meurtre de plusieurs centaines de déportés entre 1942 et 1945, et dont le procès s’est ouvert le 6 novembre devant le Tribunal de Münster.

Poursuivis pour complicité

Une nouvelle jurisprudence intervenue en 2011, avec la condamnation pour complicité de John Demjanjuk, ex-gardien du camp de Sobibór en 1943, permet désormais aux tribunaux et aux Parquets de poursuivre des individus pour leur participation, même indirecte, à un meurtre de masse. Depuis, la chasse aux derniers nazis encore vivants bat son plein outre-Rhin.

«Avant, il fallait prouver que l’accusé avait eu un rôle concret dans l’assassinat de prisonniers. Aujourd’hui, il suffit de prouver qu’il faisait partie de cette machine génocidaire», explique le procureur allemand Jens Rommel, qui dirige l’Office central d’enquêtes sur les crimes du national-socialisme, installé à Ludwigsburg, au nord de Stuttgart.

Une centaine de dossiers

Depuis 2011, la cellule de Ludwigsburg, créée en 1958 et constituée d’une vingtaine de salariés, dont huit enquêteurs, a transmis une centaine de dossiers aux Parquets. «La plupart des victimes et des témoins ayant disparu, notre travail consiste à rassembler toutes les informations sur ce qu’il s’est passé dans les camps de concentration afin d’établir une liste de personnes présentes au moment des faits, ainsi que leur fonction», détaille le procureur de 46 ans. L’ultime vérification étant de s’assurer qu’elles sont encore en vie. Mais peu de dossiers débouchent sur un procès en raison de l’état de santé de ces subalternes, âgés entre 91 et 99 ans.

«Sur les 30 dossiers transmis en 2013, cinq sont arrivés devant les tribunaux et seuls deux accusés ont été condamnés. Les autres sont morts ou ont été considérés comme inaptes à être jugés», confie le magistrat, qui admet une certaine frustration. Reinhold Hanning, ex-gardien, a été condamné en 2016 mais pas incarcéré. Il est mort avant la décision finale de la Cour de cassation. Et Oskar Gröning, le «comptable d’Auschwitz», condamné en 2015 à quatre ans de prison pour sa complicité dans la mort de 300 000 juifs, est décédé à 96 ans sans avoir commencé à purger sa peine.

Pour Serge Klarsfeld, «considérer comme coupable un individu parce qu’il participait à la bonne marche d’une organisation criminelle ne suffit pas à prouver son implication personnelle dans un crime». Et d’ajouter: «Le fait que l’Allemagne juge ces criminels jusqu’à leur dernier souffle est quelque chose de positif. Mais la façon dont elle les juge n’est pas correcte du point de vue de la justice telle que je me la représente, car elle exige aujourd’hui de l’accusé qu’il prouve son innocence. Ce qui est à mes yeux problématique.»

Justice docile

Concrètement, poursuit le juriste français décoré par le président Macron de la grand-croix de la Légion d’honneur, au début d’octobre, «on pourrait juger un cuisinier de camp alors qu’il limitait les dégâts en donnant à manger aux prisonniers. Et le condamner parce qu’il faisait partie de cette organisation criminelle. Il y a là une contradiction qu’on ne peut pas résoudre. Si on veut continuer, on ne peut le faire que par le biais de cette jurisprudence. Ou alors on arrête», tranche l’ex-chasseur de nazis, qui a mis fin à son travail avec le procès de Maurice Papon. «Je préfère encore la première solution. La conduite de ces procès permet d’entretenir la mémoire de la Shoah. Mais vu l’âge des accusés, ils ne vont de toute façon pas en prison.»

Pour Serge Klarsfeld «les magistrats ont interprété la loi pour répondre aux vœux de l’opinion publique». La justice allemande, ajoute-t-il, «s’est toujours montrée très docile. Quand l’opinion publique ne voulait pas de ces procès, il n’y en avait pas. Depuis une vingtaine d’années, les gens ont pris conscience de ce que représentait la «solution finale» pour l’Allemagne et du poids que les Allemands devaient porter, ils veulent donc que ces meurtriers soient jugés. Ces procès montrent la bonne volonté de l’Allemagne de ne pas oublier le crime nazi.»

Crimes imprescriptibles

Les exactions commises sous le IIIe Reich sont imprescriptibles, «en tant que procureurs, nous sommes obligés d’investir ces crimes. Au-delà de cette question juridique, c’est un devoir politique et moral de la société allemande d’aller jusqu’au bout», insiste Jens Rommel. Même si dans cette course contre la mort, ces derniers chasseurs de nazis de la justice allemande savent que dans de nombreux cas, ils ne vont pas gagner. «Toute personne, même avec une responsabilité limitée, doit porter une partie du fardeau et de culpabilité», estime-t-il.

En Allemagne, ce dossier judiciaire ne se refermera que sur ordre des ministres des Landers qui financent la cellule de Ludwigsburg. «Dans cinq ou dix ans, personne ne sait», précise encore le procureur Rommel. Pour Serge Klarsfeld en revanche, «ce dossier sera toujours ouvert et un jour, on se rendra compte qu’il est fermé depuis longtemps parce qu’il n’y a plus personne». Ni bourreaux, ni victimes, ni témoins. Seule restera alors la mémoire.

