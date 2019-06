En Allemagne, l’antisémitisme au quotidien gagne du terrain

Les Allemands de confession juive pourront-ils un jour vivre leur religion en toute sécurité? Difficile d’y croire. Alors que l’Allemagne fédérale fête cette année le 70e anniversaire de sa Constitution, dont l’article 4 garantit la liberté de religion, l’antisémitisme reste profondément ancré dans la société.

Les institutions, les synagogues et les écoles juives sont surveillées jour et nuit. Cette anormalité est devenue une normalité en Allemagne. Les Juifs continuent d’être attaqués physiquement dans l’espace public et la fréquence de ces agressions ne cesse d’augmenter.

Au total, 1800 infractions et délits ont été recensés en 2018, des chiffres en hausse de 20%. «Nous devons prendre le problème très au sérieux», a insisté Horst Seehofer, ministre de l’Intérieur, qui insiste sur une «nouvelle radicalité» de l’antisémitisme. En moyenne, un Juif se fait agresser physiquement chaque semaine.

L’avertissement du chargé gouvernemental sur l’antisémitisme, un poste créé début 2018 par le gouvernement, a donc touché un nerf sensible de la société allemande. «Je ne peux pas conseiller aux Juifs de porter systématiquement la kippa partout en Allemagne», a regretté Felix Klein.

Les responsables politiques ont interprété cet avertissement comme un aveu de faiblesse de l’État de droit. «En se résignant face à la haine des Juifs, nous abandonnons le terrain à l’idéologie d’extrême droite», a déploré le ministre conservateur bavarois de l’Intérieur, Joachim Herrmann.

Tandis que le président israélien, Reuven Rivlin, parle d’une «capitulation», le président du Conseil central des Juifs d’Allemagne estime en revanche que cet avertissement était «nécessaire». «Je suis content de cette prise de conscience», a réagi Josef Schuster qui recommande lui-même aux membres de sa communauté de ne pas porter systématiquement la kippa.

Auteurs d’extrême droite

Depuis l’attentat fin mai contre un couple de retraités juifs à Hemmingen (Basse-Saxe) Josef Schuster déplore un «nouveau degré d’antisémitisme». Des inconnus ont mis le feu à l’entrée de la maison en inscrivant «Juifs» sur la porte. «L’attentat a été prémédité de longue date car la maison ne portait aucun signe religieux. Le climat politique agressif est à l’origine de ce regain d’antisémitisme», déplore-t-il.

La procureure générale de Berlin, Claudia Vanoni, qui s’inquiète d’un antisémitisme «profondément ancré» dans la société, a mis en cause l’arrivée de l’extrême droite au Bundestag en 2017 qui a contribué à libérer la parole antisémite. Même les plus timides parlent désormais à voix haute.

Contrairement aux affirmations de l’extrême droite, les délits ne sont pas commis par des réfugiés musulmans arrivés en 2015 et en 2016. Selon le ministre de l’Intérieur, plus de 90% des auteurs sont issus des milieux d’extrême droite allemands.

La communauté juive s’inquiète en effet des succès grandissants de l’AfD, première force politique dans certaines régions de l’Est, qui minore les crimes des nazis. Le président et idéologue du parti, Alexander Gauland, ne cache plus sa sympathie pour le révisionnisme. Le nazisme? «Du pipi de chat dans les 1000 ans de la grande histoire d’Allemagne», dit-il.

Le gouvernement allemand a appelé la population à porter une kippa ce samedi en signe de solidarité avec les concitoyens juifs à l’occasion de la «Journée al-Quds», une manifestation mondiale contre le contrôle israélien de Jérusalem qui donne lieu chaque année à des débordements antisémites. Le grand quotidien «Bild» a proposé à cette occasion une «kippa à découper» dans son journal sur laquelle figure une étoile de David.

