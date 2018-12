Emmanuel Macron confesse ses erreurs et vire social

La journée s’était passée dans l’attente et les commentaires de ce qu’il devait dire, de ce qu’il pourrait dire, et voilà qu’à 20 h, lundi sur toutes les chaînes, le président Emmanuel Macron apparaît pour une allocution enregistrée en fin d’après-midi à l’Élysée. Le pays retient son souffle: saura-t-il lui parler?

Premier élément: contrairement à son habitude, le discours sera bref, il ne rappelle pas, ou très peu, les mesures prises et les engagements qu’il doit tenir, il ne déploie pas cette pédagogie qu’il invoque toujours pour convaincre les gens du bien-fondé de son action. Au contraire, Emmanuel Macron confesse sobrement deux erreurs face à la «colère profonde» des plus modestes, celle qu’expriment les «gilets jaunes»: «Il a pu m’arriver de vous donner l’impression que ce n’était pas ma priorité, il a pu m’arriver de blesser certains d’entre vous par mes propos.»

Ce ne sont pas des excuses, mais c’est un propos d’humilité, l’aveu d’une erreur.

Deuxième constat: en préambule de son discours, Emmanuel Macron évoque les scènes de violence de certaines manifestations et il rappelle, comme le gouvernement l’a toujours dit, que «les auteurs ne bénéficieront d’aucune indulgence». C’est l’expression de sa position d’autorité, un appel au calme afin de permettre les consultations et de «trouver une voie pour en sortir tous ensemble».

C’est un message: le gouvernement ne cédera pas à la violence, il l’affrontera.

Les mesures immédiates

Vient ensuite le moment le plus important, le plus attendu, celui des annonces concrètes pour assurer «une France où on peut vivre dignement de son travail». Quatre mesures immédiates seront prises:

– Le SMIC sera augmenté de 100 euros par mois;

– Les retraités touchant moins de 2000 euros de rente ne paieront plus la CSG, soit un gain de 25 à 40 euros par mois;

– Les heures supplémentaires seront exemptées d’impôt et de charges (gain moyen de 50 euros par mois);

– Il appelle les entreprises à verser une prime spéciale de fin d’année qui sera exemptée d’impôt et de charges.

Emmanuel Macron énumère la liste rapidement, sans entrer dans les détails, même s’il sait qu’il s’agit de l’élément clé de son discours, celui qui doit convaincre les «gilets jaunes» qu’ils ont été entendus. Selon une estimation du chroniqueur économique François Langlet, sur TF1, les trois premières mesures concernent environ 15 millions de personnes. La quatrième mesure, qui dépend des entreprises, est difficile à estimer.

Quoi qu’il en soit, l’annonce n’est pas négligeable, elle porte sur les petits salariés et les petits retraités et donne un coup de pouce aux travailleurs qui consentent à des heures supplémentaires. Le gouvernement est chargé de la mise en application «dès demain», avec une entrée en vigueur au 1er janvier.

C’est une correction en direction d’une politique plus sociale.

La concertation

Dernier élément, Emmanuel Macron aborde la concertation qui doit s’ouvrir pendant trois mois et qu’il annonce comme un «débat national» qui doit porter sur l’équilibre de la fiscalité, l’organisation trop centralisée de l’État, les services publics et l’immigration. «Je veux prendre le pouls vivant de notre pays», assure-t-il, et il appelle les maires à jouer un rôle central pour relayer les propositions. La promesse d’un nouvel équilibre fiscal est également au cœur des revendications des «gilets jaunes».

Difficile de dire quelles seront les réactions sur les ronds-points et les conséquences quant à la mobilisation du mouvement des «gilets jaunes». Spontanément, un peu partout, les premières réactions avaient la même tonalité: «Ce n’est pas assez, mais cela va dans le bon sens.»

Verbatim

«Je sais qu’il m’est arrivé de blesser certains d’entre vous par mes propos.»

«Nous voulons une France où on peut vivre dignement de son travail, sur ce point nous sommes allés trop lentement.»

«Le salaire d’un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019 sans qu’il en coûte un euro de plus pour l’employeur.»

«Pour [les retraités] qui touchent moins de 2000 euros par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de la CSG [contribution sociale généralisée] [...] L’effort demandé était trop important.»

«Je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d’année aux employés qui sera défiscalisée. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charges dès 2019.»

«Je n’oublie pas qu’il y a une colère, une indignation […] Cette colère est plus profonde, elle peut être notre chance.»

«Sans doute n’avons-nous su y apporter une réponse, je prends ma part de cette responsabilité.»

«Un débat sans précédent devra se dérouler au niveau national dans nos institutions, chacun y aura sa part: gouvernement, Assemblée nationale, partenaires sociaux et associatifs, vous aurez votre part.»

«Nous ne reprendrons pas le cours de nos vies sans que rien n’ait changé. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Mon seul souci, c’est vous. Mon seul combat, c’est pour vous. Notre seule bataille, c’est pour la France. Vive la République, vive la France. » (TDG)