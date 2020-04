Édouard Philippe dessine ce que sera le déconfinement

Le déconfinement en France ne commencera que le 11 mai, mais le premier ministre, Édouard Philippe, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, en ont esquissé dimanche les grandes lignes.

«La crise économique ne fait que commencer et elle sera brutale», a averti le premier ministre, en donnant des chiffres sur le confinement: -86% de déplacements vers les commerces, -79% vers les stations de transport, -55% vers les bureaux. Dès le 11 mai, il s’agira de relancer progressivement l’activité, tout en apprenant «à vivre avec le virus».

Concrètement, le port du masque «grand public» sera probablement obligatoire dans les transports publics. Il s’agit de masques en tissu, homologués et lavables, qui seront disponibles à hauteur de 17 millions par semaine dès le 11 mai. Les commerces non alimentaires devront respecter les règles de distanciation et le télétravail restera recommandé dans les entreprises.

«Notre vie à partir du 11 mai, ce ne sera pas notre vie d’avant» Edouard Philippe, sur Twitter

Pour les personnes âgées ou malades chroniques, aucune interdiction de sortie ne sera prononcée. «Nous informerons et ferons appel à la responsabilisation individuelle, a précisé Olivier Véran. On peut avoir 75 ans et être en bonne santé, et ne pas comprendre pourquoi on devrait rester chez soi alors que le reste de la population peut sortir.» Il a également précisé que dès ce lundi, un droit de visite limité serait rétabli dans les EMS.

Quant aux écoles, Édouard Philippe a justifié leur réouverture par les risques de rupture scolaire: «Ce n’est pas un petit nombre, 5 à 10% des élèves sont privés de tout contact avec l’école depuis le confinement.» Le détail des mesures – demi-classes en alternance, ouvertures plus rapides dans les régions préservées – est encore à l’étude et sera présenté à la fin du mois.