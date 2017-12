Echange de prisonniers avec les séparatistes

Kiev et les séparatistes prorusses ont commencé mercredi à procéder à un échange de prisonniers qui pourrait concerner 380 personnes dans l'Est de l'Ukraine, soit le plus important en 4 ans de conflit. Les quinze premiers prisonniers sont arrivés par bus sur le territoire contrôlé par Kiev.

L'information a été confirmée par un journaliste de l'AFP sur place. Il s'agit de prisonniers qui étaient détenus par la «République» autoproclamée par les rebelles à Lougansk (LNR), a indiqué la vice-présidente du parlement ukrainien Iryna Guerachtchenko, présente sur les lieux et qui participé aux négociations d'échange.

Au total, les séparatistes devraient remettre mercredi à Kiev 74 prisonniers ukrainiens détenus par les deux républiques autoproclamées, la LNR et celle de Donetsk, en échange de 306 personnes détenues par les autorités ukrainiennes.

Ce premier échange de prisonniers depuis quinze mois entre les deux camps se déroule sur la ligne de front près de la ville de Gorlivka, à 40 km environ au nord-est de la «capitale» séparatiste de Donetsk.

Survenu à quelques jours du Nouvel An, ainsi que du Noël orthodoxe célébré le 7 janvier, ce nouvel échange est devenu possible après de longues négociations impliquant le président russe Vladimir Poutine, son homologue ukrainien Petro Porochenko, avec également l'implication du patriarche de l'Eglise orthodoxe russe Kirill.

La libération des prisonniers constitue un point clé des accords de paix de Minsk pour mettre fin au conflit qui oppose les forces gouvernementales aux séparatistes prorusses soutenus, selon Kiev et les Occidentaux, par la Russie. Mais Moscou dément cette version. (ats/nxp)