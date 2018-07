Donald Trump, sauveur de l’Europe?

«America first» est un slogan électoral. Il ne saurait résumer toute la politique américaine, intérieure et extérieure, de Donald Trump.

Il serait temps, en dépit des accusations de bêtise, d’incohérence, voire de folie reprises en chœur par les médias occidentaux depuis dix-huit mois à propos du président américain, de réfléchir aux objectifs géostratégiques que poursuivent les États-Unis depuis l’accession au pouvoir de ce politicien décidément pas comme les autres. Et de se demander si Trump, au-delà de sa manière effectivement bizarre de s’exprimer et de se comporter, ne sera pas retenu par l’histoire comme le président ayant su, en ce début de XXIe siècle, comprendre les exigences du monde nouveau et repositionner son pays sur une scène planétaire profondément changée par les dernières décennies. Au cours des années 1900, trois triomphes ont fondé le «siècle de l’Amérique». Ce furent la reconstruction européenne et du Japon grâce au plan Marshall, l’asservissement sous Nixon du système monétaire international au dollar et la mise à terre de l’Union soviétique. Mais dès la fin de la guerre de 39-45, dans l’euphorie ambiante, on a assisté à la «débandade» des valeurs cultivées jusqu’alors par les dirigeants et le peuple américains: le relativisme et le laxisme européens ont atteint les États-Unis, le gaspillage des ressources publiques a succédé à la rigueur, l’interventionnisme politico-militaire s’est amplifié tous azimuts et sans cohérence, le consumérisme et le crédit facile ont fait oublier l’épargne et la prévoyance individuelle.

Parallèlement, aidés par le libre-échangisme mondialisé, ont émergé de nouveaux acteurs sur la scène économique et politique mondiale. Sérieux, laborieux, assoiffés de bien-être et de fierté nationale, fermement gouvernés, ces peuples remettent aujourd’hui en question l’impérialisme militaro-industriel américain. Et il apparaît clairement en ce début de XXIe siècle que sous leurs coups de boutoir, la période hégémonique de l’Amérique s’achève. Cela étant, cette grande puissance n’entend pas céder sans lutter son statut et les privilèges qui l’accompagnent. Pour son président actuel, il n’est plus question, en particulier, de laisser la Chine bénéficier des avantages exorbitants que ses dirigeants se sont octroyés sous couvert d’une mondialisation conduite avec une naïveté coupable par l’OMC et l’Occident.

On comprend dans ce contexte que Trump – probablement le moins «va-t-en-guerre» des présidents américains de ce dernier demi-siècle – ait entrepris, à coups de taxes douanières et de déclarations fracassantes, de procéder à ce qui s’apparente à une gigantesque réallocation des ressources de son pays, qu’il délaisse la zone Atlantique pour s’intéresser prioritairement à la zone Pacifique, qu’il veuille réduire le déficit colossal de sa balance des paiements et qu’il entende faire décroître le déséquilibre, insupportable à long terme, du budget de fonctionnement des États-Unis. En Europe, les multinationales de plusieurs pays ont su, comme celles du Japon, de Corée et de Chine, tirer parti, sur le marché américain, de la mondialisation des échanges, contribuant elles aussi aux difficultés économiques et financières des États-Unis.

Le Vieux-Continent est donc, lui aussi, sujet aux pressions américaines. Mais, englué dans un endettement public colossal, divisé, sans ressort, rongé par la technocratie et les opportunismes politiques, il reste un nain politique et militaire. À l’évidence, dans le bouleversement planétaire qui s’accélère, l’Union européenne, si elle veut survivre et agir efficacement sur la scène mondiale, est condamnée à repenser son fonctionnement, à surmonter ses divisions et surtout à retrouver l’ambition d’exister, notamment en matière de défense, autrement que dans l’ombre et aux frais de l’Oncle Sam. Et qui sait si, ironiquement, l’histoire ne retiendra pas du président américain hors norme que, loin de l’affaiblir, comme certains l’accusent de le vouloir, il n’aura pas amené l’Europe à réagir et contribué à lui redonner vie et autonomie. (TDG)