Dix ans après le séisme, L’Aquila panse ses plaies

Le souvenir des 308 morts brûle encore les mémoires. Les maisons en pierre éventrées par la fureur du tremblement de terre de magnitude 6,3 sont encore là, pleines d’objets. Des valises, des chaussures, un ours en peluche. À Paganica, un village situé à sept kilomètres à peine de L’Aquila, le temps s’est arrêté le 6 avril 2009. La plupart des habitants sont partis au lendemain du séisme.

Pourtant, la reconstruction a commencé. Du moins côté cour, c’est-à-dire à l’entrée de la commune. Car côté jardin, il n’y a rien. Que des maisons effondrées, des rues pleines de poussières et des lézards qui se cachent dans les fissures des vieilles pierres. Et il y a surtout ce silence mortifère. «La vérité, c’est que Paganica est morte il y a dix ans, c’est impossible de tout reconstruire, il faudrait raser le village au sol, refaire les canalisations, élargir les rues, hélas, nous n’avons pas été entendus», se désole Matteo. Lorsque la terre a tremblé, il avait vingt-quatre ans. Contrairement à la plupart de ses voisins, Matteo a refusé de partir. «C’est ma terre, je ne pourrais pas vivre ailleurs et puis, il va bien se passer quelque chose, on ne peut pas laisser nos villages crever comme cela.»

Du provisoire qui dure

À quatre kilomètres de là, à Onna, le décor et surtout l’atmosphère sont différents, les survivants ayant été relogés dans des petits pavillons construits juste en face des ruines du village. «Cela devait être provisoire, et puis on a compris que la reconstruction allait prendre du temps, alors on s’est organisé et on a essayé de recréer l’atmosphère d’avant le drame», raconte Eleonora Russo.

Devant les maisons, certains ont placé des nains de jardin. D’autres ont planté des arbustes et des plantes aromatiques dans des vieux pneus repeints aux couleurs de l’arc-en-ciel. «Les fonds débloqués pour la reconstruction ont été accordés en priorité à L’Aquila. Nous on a dû attendre. Du coup, les travaux sont lents, on retape maison par maison, rue par rue, en commençant par les habitations principales», confie Gianluca. À la fin du mois de février dernier, une dizaine de familles s’est réinstallée dans un petit immeuble situé au bout du village et trois autres familles doivent emménager à la mi-avril.

À L’Aquila, la vie reprend également son cours. Enfin, elle essaye, car les habitants n’ont pas encore repris possession des lieux. Sur une population de 70 000 personnes avant le drame, dont 10 000 installées dans le centre historique, nombreux sont partis et ne savent pas s’ils reviendront. En ville comme dans les villages environnants, on sent l’absence. Certes, de nombreux services ont rouvert: la préfecture, la mairie, quelques banques et même le centre des impôts. Il y a trois ans, un pôle de recherches universitaires, le Gran Sasso Science Institute, a été inauguré. En revanche, plusieurs écoles sont encore fermées, car l’argent manque cruellement pour accélérer les travaux.

Milliards dépensés

Depuis le drame, 21 milliards d’euros ont été débloqués pour la reconstruction, qui devrait être terminée d’ici à 2025, selon les estimations provisoires de la Protection civile. Or, une étude parlementaire affirme qu’il en faudrait encore au moins quatre autres.

Pour protester contre l’insuffisance de fonds pour la reconstruction et l’indifférence des partis politiques, le maire de la ville, Pierluigi Biondi (centre droit), a démissionné à la mi-mars.

Selon les données récemment publiées par le département spécial à la reconstruction de L’Aquila (USRA), l’essentiel de la cité médiévale serait reconstruit. Selon ce département, 73,13% du patrimoine immobilier privé est déjà remis en état. En revanche, seuls 60,97% du domaine public immobilier ont été redressés. Dans la grande avenue principale du Corso Umberto, de grands câbles pendent le long des murs, les plaques dorées des interphones ont été astiquées, le marbre des escaliers poli.

«Il faut lancer des signaux»

«À la mi-avril, tous les immeubles de ma rue seront terminés et les habitants pourront rentrer chez eux, enfin ceux qui ne sont pas partis. C’est dur ici, mais je suis sûr que tout se passera bien», confie Marco de Silvestri. En novembre dernier, ce quinquagénaire tout en rondeurs a ouvert une parfumerie au centre-ville. «C’est un pari audacieux, car il n’y a vraiment pas grand monde dans les rues et les affaires ne vont pas très bien, seulement 10% de la population est déjà rentrée. Mais il faut bien commencer à lancer des signaux, sinon L’Aquila va mourir», murmure ce petit commerçant.

