Deux rapports exonèrent François de Rugy

N’y aurait-il eu que de la fumée sans feu? Avant même d’être blanchi par deux enquêtes internes, François de Rugy avait déjà sonné l’heure de la riposte face à «Mediapart», responsable de sa chute. Le temps viendrait où il sauverait son honneur, avait averti l’ancien ministre et ancien président de l’Assemblée nationale.

Les tuyaux dont il disposait n’étaient (presque) pas percés. Les deux enquêtes administratives diligentées sur ses pratiques au palais Bourbon ainsi que dans son appartement du Ministère de l’écologie ont conclu ce mardi qu’il n’avait pas franchi la ligne rouge.

La première enquête a été menée par le secrétariat général du gouvernement. Matignon s’est empressé de la publier. «Aucune irrégularité imputable au ministre», indique le rapport. Les travaux dans le logement de fonction? Ils étaient certes coûteux. «Mais aucune rénovation importante n’avait été menée depuis 2009, voire 2003, dans cet hôtel particulier du XVIIIe siècle», ont noté les enquêteurs, qui ont relevé «un relatif état d’usure des revêtements dans certaines pièces». Le rapport indique que les règles de la commande publique ont été globalement respectées et que certaines dépenses d’équipements ont même été revues à la baisse.

Un rapport complaisant? Les services du premier ministre s’en défendent. Les investigations ont été menées par une femme à la réputation de dure à cuire, la contrôleuse générale des armées Virginie Aubard. Son seul coup de griffe vise cependant l’empressement avec lequel les travaux ont été menés.

Homards géants

Le deuxième rapport est presque aussi favorable à François de Rugy. L’enquête portait sur les fameux dîners organisés à l’hôtel de Lassay, résidence du président de l’Assemblée. Là où l’on servait les homards géants auxquels le premier des députés était pourtant allergique. Le secrétaire général de l’Assemblée mandaté n’a relevé que trois dîners (dont un organisé pour la Saint-Valentin et un autre pour le réveillon de Noël) pour lesquels «le niveau des prestations était excessif». Pour le reste: «Pas d’irrégularité»!

François de Rugy a l’intention de porter plainte pour diffamation à l’encontre de «Mediapart». Mais le site d’information maintient toutes ses révélations. Dont celle-ci, qui reste embarrassante pour l’ancien ministre: la cotisation à son parti, Europe Écologie Les Verts, était acquittée via ses frais de mandat parlementaire. Une pratique interdite, qui lui permettait d’éluder l’impôt.

S’il espère revenir aux affaires, l’ex-ministre risque de déchanter. Une rumeur indiquait que sa successeure, Élisabeth Borne (par ailleurs en charge des Transports) n’avait été nommée qu’à titre d’intérim. Elle a été fermement démentie. François de Rugy, qui ne fait pas partie des macronistes de la première heure, n’aurait pas non plus sa place au sein d’un futur gouvernement dans l’hypothèse d’un remaniement plus large à la rentrée, balaie-t-on dans la majorité.

Soutien humain

Le président, qui avait mis en garde contre «la République de la délation», ne l’a pas lâché. Mais son soutien s’interprète surtout sur le plan humain. Lors d’un Conseil des ministres, il avait invité les membres du gouvernement à «entourer» leur ancien collègue, considéré comme «fragile». L’ex-président de l’Assemblée n’avait-il pas évoqué le sort de l’ancien premier ministre Pierre Bérégovoy? Ce dernier s’était suicidé en 1993 après la révélation d’affaires. «Son honneur avait été livré aux chiens», s’était indigné François Mitterrand lors de ses obsèques dans une formule restée célèbre.