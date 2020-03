Dans la ville italienne de Bergame, «c’est l’enfer»

«Je m’attends à ce que mes parents tombent malades d’un moment à l’autre. Tous leurs amis sont morts. Mes amis d’enfance, Pietro, Simona et Andrea, les sœurs de Simona et leurs maris: ils sont tous positifs. À Bergame, ce n’est pas vrai que la maladie ne concerne que les personnes âgées. C’est un enfer.» Les drames privés sont plus éloquents que les chiffres, les discours des experts ou les appels des responsables politiques. Le SMS d’une Bergamasque donne la mesure d’une réalité que les Italiens vivant dans les régions moins touchées par l’épidémie de Covid-19 ont encore du mal à imaginer.

«Guerre», «enfer» ou «apocalypse» sont les comparaisons qui reviennent le plus souvent dans les témoignages en provenance du foyer le plus virulent de la péninsule. Point de flash mob musicale et joyeuse, le silence de cette ville du nord de 122'000 âmes n’est troublé que par les hurlements des sirènes des ambulances qui se dirigent vers l’hôpital ou le crématorium.

La province compte 3993 malades et 460 morts, sur environ 3000 décès au niveau national (dont 475 en vingt-quatre heures, annoncés mercredi). Des chiffres par défaut. «Nous ne pratiquons plus de tests sur les nouveaux patients ou suite à des morts suspectes», explique le maire de Bergame, Giorgio Gori. L’an dernier, autant dire il y a un siècle, huit personnes mouraient en moyenne chaque jour à Bergame. Aujourd’hui, elles sont entre 50 et 55. En fonction 24h/24, le crématorium de la ville ne suffit plus.

Manque de médecins

L’Hôpital Jean XXIII est le principal champ de bataille de cette guerre. Avec un millier de lits, dont 80 de thérapie intensive, il était considéré comme l’un des plus efficaces de la péninsule. Tous les lits sont désormais occupés et il est au bord de la rupture. Pour assurer les thérapies intensives, une cuve de 300'000 litres d’oxygène a été ajoutée à celle de 80'000 litres, qui suffisait en temps normal. Les médecins manquent cruellement. Sur les 600 de la province, un est décédé et 118 sont soit positifs, soit en quarantaine. Mercredi, la Protection civile lombarde a lancé un SOS pour demander aux médecins et aux infirmières en retraite depuis moins de deux ans de reprendre du service.

Les familles ne peuvent rendre visite à leurs proches atteints du virus ni recevoir leurs appels quand ils sont en thérapie intensive. Lorsque l’issue de la maladie est fatale, elles l’apprennent en recevant une photo de la dépouille sur leur portable. Pour connaître le sort de leurs amis, les Bergamasques feuillettent les pages des annonces nécrologiques de «L’Eco di Bergamo», le quotidien local. Ces pages illustrées de photos des défunts, chaque jour plus nombreuses, seront la mémoire de la tragédie, un mausolée en papier.

Une apocalypse qui pouvait être évitée. On sait en effet que le virus s’est propagé à partir de deux foires aux bestiaux, à Nembro et à Orzinuovi, deux villages proches de Bergame, auxquelles avaient participé des agriculteurs de Codogno, la première ville contaminée dans la péninsule. Forte de l’expérience de Codogno, la Région de Lombardie avait demandé la mise en «zone rouge» des deux villages, le régime de quarantaine qui impose un couvre-feu total à l’intérieur d’une commune. Le gouvernement a hésité puis a préféré l’adoption pour tout le territoire national d’une quarantaine uniforme moins sévère.

Directives mal suivies

Cruelle erreur des pouvoirs publics. Mais les Italiens ne sont pas individuellement exempts de responsabilités. Ce sont les opérateurs téléphoniques qui le révèlent. Mesurant le passage d’un émetteur à l’autre des portables de toute la population, ils ont établi que 43% des habitants de la Lombardie s’éloignent chaque jour de plus de 500 mètres de leur domicile. Or 500 mètres, c’est bien davantage qu’il n’en faut pour faire ses courses ou sortir son chien. Ainsi, 43% des Lombards ne respectent pas le mantra du gouvernement pour stopper l’épidémie: «Restez chez vous.» De nombreux responsables politiques réclament un durcissement des règles et des punitions.

D’autant que si l’explosion de l’épidémie dans le sud n’a pas encore eu lieu, des signaux d’alerte se manifestent. En Calabre, les communes de San Lucido, Montebello Ionico et Diamante ont été mises en isolement complet. Les chiffres sont pour l’instant modestes, 114 contagions pour toute la Calabre, mais la croissance des foyers est rapide. Le front le plus inquiétant est celui de la petite région centrale des Marches. À Cingoli, sur les 40 hôtes d’une maison de retraite, 36 ont été contaminés par le Covid-19. Installé dans un ancien couvent, l’établissement est devenu un lazaret.