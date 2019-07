Comment Theresa May a fait perdre trois ans au Royaume-Uni par ses erreurs

Elle a accumulé les records. Plus de cinquante démissions (ou limogeages) de son gouvernement en moins de trois ans, trois défaites parlementaires cinglantes sur son projet d’accord de sortie de l’UE, dont la plus importante de l’histoire de la Chambre des communes, un vote inédit l’accusant d’outrage au Parlement. Elle a coup sur coup survécu à un vote de défiance de son propre parti puis à une motion de censure de l’opposition. À force, elle s’était forgé une réputation d’invincibilité à toute épreuve, même les plus humiliantes. Son homologue néerlandais Mark Rutte la comparait à ce chevalier des Monty Python qui repart au combat sans frémir, après s’être fait couper tour à tour les deux bras puis les jambes.

Jusqu’au 24 mai où, forcée par les dirigeants conservateurs et une rébellion de ses ministres, elle a fini par céder. Acculée, elle annonçait devant le 10 Downing Street son départ et, incapable de réprimer des sanglots, sa «gratitude d’avoir eu l’opportunité de servir ce pays que j’aime». «J’ai fait de mon mieux», plaidait-elle dans un aveu de faiblesse. L’histoire ne sera pas tendre pour Theresa May, 62 ans, que nombre d’observateurs qualifient déjà de pire premier ministre britannique - jusqu’ici.

«Le Brexit, c’est le Brexit»

Au même endroit, il y a un peu plus de trois ans, le 13 juillet 2016, de retour de Buckingham Palace, tout juste investie par la reine, elle avait pris deux engagements solennels. Un, «le Brexit, c’est le Brexit». Et deux, au-delà de ce chantier aussi inédit que titanesque, réduire les «injustices brûlantes» qui avaient entraîné ce vote de protestation du peuple britannique trois semaines plus tôt. C’est parce qu’elle tenait tant à laisser un bilan social que la seconde femme à occuper ce fauteuil après Margaret Thatcher s’est accrochée contre vents et marées pour tenter de venir à bout du casse-tête de la sortie de l’Europe.

Elle était arrivée triomphante, impératrice providentielle d’un royaume déboussolé. Forte d’une réputation de sérieux forgée en six ans au ministère de l’Intérieur. Une nouvelle Dame de fer? Après avoir ménagé la chèvre et le chou pendant la campagne du référendum, elle avait vaincu un à un ses rivaux conservateurs, Boris Johnson, Michael Gove et Andrea Leadsom, autant de têtes d’affiche du Brexit. Leur nomination à des postes clés à son gouvernement avait semblé un coup de génie: neutraliser l’ennemi en lui mettant les mains dans le cambouis des responsabilités. Las, au fil des mois, son gouvernement s’est décomposé sous les luttes intestines et une défiance de plus en plus ouverte à son autorité.

Une posture de fermeté

En guise de stratégie, celle qu’on compare alors à un sphinx affiche une posture de fermeté nimbée de secret. C’est une «femme sacrément difficile», décrit alors le vétéran conservateur Ken Clarke, ancien ministre de «Maggie», admiratif avant de déchanter. Elle gouverne depuis son antre de Downing Street avec le seul appui de ses deux directeurs de cabinets cerbères, Nick Timothy et Fionna Hill. La fille unique de pasteur anglican, sans clique ni alliés, néglige toute consultation ou travail de persuasion. Seul son mari Philip, financier dans la City, est jugé digne de ses confidences.

La priorité, pour celle qui avait voté du bout des lèvres pour rester dans l’UE, est de se faire accepter des tories eurosceptiques. Elle leur donne du grain à moudre en établissant une série de lignes rouges synonymes d’un Brexit dur. Sortie du marché unique (créé par Margaret Thatcher), de l’union douanière, s’affranchir de la tutelle de la Cour de justice de l’UE et fin de la liberté de mouvement pour les Européens. Celle qui avait envoyé des camionnettes avec le slogan «Go Home» à destination des clandestins sillonner les quartiers multiethniques quand elle était ministre de l’Intérieur, sans jamais réussir à réduire les chiffres de l’immigration, est persuadée que c’est la clé de voûte du Brexit. Elle dénonce les «citoyens de nulle part» et accuse les Européens installés au Royaume-Uni d’avoir «resquillé dans la queue». Elle se fait la championne des 52 % de Britanniques qui ont voté pour quitter l’UE, oubliant les 48 % restants.

Le Parlement commence à s’inquiéter de ces orientations et à s’agiter. May provoque des élections anticipées en juin 2017, dans l’espoir d’une majorité renforcée à sa botte. C’est le contraire qui se produit. Après trois mois perdus dans une campagne électorale désastreuse, le Parti conservateur perd sa majorité absolue et doit passer un deal avec les dix élus d’un petit parti loyaliste nord-irlandais, le DUP (Democratic Unionist Party), campé dans ses retranchements politiques, qui tient la première ministre en otage.

«Maybot»

Privée de majorité, la cheffe de l’exécutif entend réduire le rôle de l’Assemblée à la portion congrue. Un bras de fer s’engage. Elle avait essayé d’éviter de faire approuver par les députés le déclenchement de l’article 50: le préavis de deux ans avant la sortie britannique, lancé le 29 mars 2017. Un recours devant la Cour suprême déposé par l’activiste Gina Miller le lui impose. Dans un deuxième temps, des élus frondeurs conservateurs obtiennent de haute lutte un vote pour avaliser le futur accord de divorce, dont la première ministre comptait se passer. Le Parlement se divise en multiples factions irréconciliables. Toute possibilité de compromis s’éloigne. Après le limogeage de ses conseillers particuliers Hill et Timothy, May navigue à vue. Surnommée «Maybot», elle se contente de la répétition robotique des mêmes slogans creux, au lieu d’expliquer les enjeux au pays et de bâtir des alliances.

Coincée, elle perd le contrôle. Elle se retranche dans ce qui devient son seul réflexe de survie: gagner chaque jour après l’autre. Elle continue à jouer la montre en repoussant les décisions qui fâchent. Après la conclusion de l’accord avec les Vingt-Sept fin novembre 2018, le fameux vote du Parlement est prévu le 11 décembre. Or le texte accouché à l’issue de difficiles négociations trahit plusieurs des lignes rouges initiales qu’elle s’était elle-même fixées. La voici lâchée en rase campagne par les brexiters qu’elle a tant courtisés. Ils tentent de la renverser lors d’un putsch interne au Parti conservateur, qui échoue.

Devant le barrage d’oppositions de tous bords, May se dégonfle et reporte le scrutin à la nouvelle année. Un nouveau mois de perdu, alors que la sortie se rapproche à grands pas. Pour rien: le 15 janvier, l’accord subit la plus grosse défaite de l’histoire parlementaire du pays (432 voix contre 202). May survit à une motion de censure déposée par l’opposition. Serait-ce le moment de changer de fusil d’épaule? Non. Elle s’entête. C’est mon accord ou un «no deal» ou pas de Brexit du tout, répète-t-elle à des parlementaires qu’elle traite comme une classe de maternelle surexcitée, quand elle ne les accuse pas de trahir la démocratie.

Deuxième vote le 12 mars: rien n’y fait. Lorsqu’elle tente d’y revenir une troisième fois, le speaker des Communes, John Bercow, s’interpose. L’exécutif ne peut indéfiniment soumettre un même texte à la Chambre dans l’espoir que les choses changent par magie. Après avoir martelé à 108 reprises «nous sortirons le 29 mars 2019», la première ministre en est réduite à quémander un report aux Européens à neuf jours de la date fatidique. Elle en impute la responsabilité aux députés «qui se regardent le nombril en parlant de l’Europe».

L’ancien ministre tory proeuropéen, Dominic Grieve est l’un des rares à pouvoir s’être targué d’une amitié personnelle avec Theresa May, avant leur opposition frontale créée par le Brexit. Son verdict est amer. «Elle a passé son temps à sermonner la Chambre pour son comportement. À aucun moment elle ne s’est demandé si ça ne pouvait être lié à sa façon de gouverner. J’en aurais pleuré. Pleuré de la voir réduite à cette situation, de la voir zigzaguer au lieu de se battre pour l’intérêt national», assure-t-il, avouant même n’avoir «jamais eu de plus grande honte d’être membre du Parti conservateur».