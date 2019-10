Colère catalane contre la Cour suprême

Deux exilées à Genève menacées

C’est depuis Genève que Marta Rovira et Anna Gabriel ont découvert la sentence de la Cour suprême espagnole ce lundi. Ces deux politiciennes catalanes sont exilées au bord du Léman depuis un an et demi. La première, qui vient d’être reconduite au poste de secrétaire générale du troisième plus grand parti de Catalogne, est poursuivie pour rébellion. La seconde, ancienne députée du parti indépendantiste CUP, pour désobéissance.



Au même titre que cinq autres exilés catalans réfugiés en Belgique ou en Écosse, ces dernières pourraient être à nouveau inquiétées par la justice. «Selon les médias espagnols, il semble que la justice ait désormais l’intention de relancer un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition, mais à ce stade nous n’avons reçu aucune notification», indique Marta Rovira.



Pour son avocat, Jean-Marc Carnicé, le fait que la «rébellion» ait été écartée est une bonne nouvelle puisque sa cliente n’est pas poursuivie pour les motifs retenus par la Cour. Il ajoute que Marta Rovira entend rester en Suisse aussi longtemps que son retour en Espagne sera impossible au vu de la situation. «Elle est poursuivie pour une infraction politique et la Suisse n’extrade pas pour des raisons politiques.»



De son côté, Anna Gabriel n’a pas non plus eu de nouvelles de la justice espagnole.



Caroline Zumbach