Chez lui, à Creil, Redoine Faïd se planquait sous une burqa

Tant pis pour le mythe. Il n’y aura eu «ni les mojitos, ni les Caraïbes», comme dit un ancien traqueur du grand banditisme, Charles Pellegrini.

C’est en petite tenue, à quatre heures du matin, dans une cité de Creil (Val d’Oise) que Redoine Faïd a été piteusement cueilli ce mercredi. Dans la ville même où il a grandi. À l’intérieur de la planque, un deux-pièces au quatrième étage d’un petit immeuble, les policiers ont retrouvé des téléphones portables, des perruques, des vêtements. «Et deux burqas», a précisé mercredi après-midi le procureur de Paris, François Molins.

C’est justement un voile intégral qui a confondu l’homme le plus recherché de France. Ces derniers jours, les enquêteurs avaient pris en filature une femme qui semblait chercher de l’argent pour le fugitif. Elle se déplaçait avec une silhouette entièrement voilée «dont l’allure pouvait laisser penser qu’il s’agissait d’un homme».

Après trois mois de cavale, le générique tombe sur un film pour lequel Redoine Faïd aurait sans nul doute préféré un autre scénario. Pas de suite luxueuse à Las Vegas, comme celle où avait été tourné «RainMan» et que le truand fan de ciné avait un jour louée pour marcher sur les traces des acteurs américains, ses idoles. En guise de superproduction, il aura dû se contenter d’une escouade de cent vingt policiers venus le cueillir… après s’être trompé d’appartement. Il n’y aura pas eu un seul échange de coups de feu.

Le roi de la cavale, qui s’était fait la belle de la prison de Réau (Seine-et-Marne) le 1er juillet, a été arrêté avec six complices présumés, dont une femme. Des gens de son premier cercle. Parmi eux, un frère et deux neveux. Un revolver et un pistolet-mitrailleur Uzi ont été retrouvés dans l’appartement. «L’un d’eux, chargé, était à portée de main», a précisé le procureur Molins.

Pour sa gloire, Redoine Faïd, qui se pavanait autrefois sur les plateaux de télé en prétendant qu’il s’était rangé des voitures aura malgré tout eu droit aux «honneurs» de pas moins de deux ministres de l’Intérieur. Le sortant, Gérard Collomb, et le Premier ministre, Édouard Philippe, qui a repris ses attributions, se félicitant tous les deux du professionnalisme de la police.

«Dysfonctionnements»

«Redoine Faïd fera l’objet d’une surveillance extrêmement étroite», a réagi la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. C’est bien le moins qu’on puisse attendre de celle qui avait admis, après l’évasion, des «dysfonctionnements». Le 1er juillet, l’évasion du braqueur avait tourné l’administration pénitentiaire et, par-delà, le gouvernement, en ridicule. Ce jour-là, le détenu reçoit la visite de l’un de ses frères. Pendant qu’il est au parloir, son plan va s’exécuter dans la cour d’honneur. En quelques minutes à peine. Un hélicoptère se pose dans ce seul endroit dépourvu de filin de sécurité. À son bord, trois complices qui ont pris un pilote en otage au Bourget.

Des fumigènes sont dispersés pour masquer la progression de deux d’entre eux. Armés de fusils d’assaut et d’une disqueuse, ils percent un passage dans les murs de la prison avant d’emmener le roi de la cavale. L’hélicoptère est retrouvé partiellement brûlé à Gonesse, près de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Les fugitifs disparaissent. Sans laisser de traces.

Faïd était alors prêt à tout tenter pour échapper à sa détention. Il venait d’être condamné en avril à 25 ans de prison. Une peine pour un braquage raté de fourgon, en mai 2010, à Villiers-sur-Marne. Une policière municipale, Aurélie Fouquet, âgée de 26 ans, avait été tuée dans la fusillade. Sans avenir, le braqueur était prêt à retenter un coup qui lui avait déjà réussi en 2013 à la prison de Lille-Sequedin. Quand il avait pris quatre gardiens en otage avant de faire sauter les portes avec des explosifs. Cette fois-là, il avait réussi à s’évader pour une cavale de 46 jours.

Depuis début juillet, une cinquantaine de policiers le traquaient sans relâche. Ses connaissances étaient surveillées. Les téléphones de ses proches, placés sur écoute. Fin juillet, les policiers avaient failli mettre la main sur lui. Ce jour-là, une Laguna dont les occupants avaient un comportement suspect avait tenté d’échapper à un contrôle de gendarmerie. Le véhicule avait été retrouvé dans un parking, au sous-sol d’un supermarché de Sarcelles. Non loin de Creil, déjà… Dans le coffre les enquêteurs avaient retrouvé de fausses plaques d’immatriculation, des explosifs factices et un «kit de vie», avec des vêtements et des duvets, selon le procureur Molins. Des traces d’ADN retrouvées dans le véhicule avaient à coup sûr permis d’identifier le braqueur et son frère.

Une pseudo-légende

Redoine Faïd, c’est une légende du grand banditisme en France. Du moins c’est ainsi qu’il aime se voir. Il s’est lui-même forgé un personnage, qu’il a décrit dans «Braqueur, des cités au grand banditisme», un livre publié en 2010. À l’époque, il jouait les repentis après onze ans passés en taule et une libération pour bonne conduite.

«Les démons ne sont pas endormis mais complètement morts», prétendait-il. «L’écrivain», comme le surnomment les taulards, raconte que dès l’âge de six ans il avait la passion du vol et le frisson de l’adrénaline. Ses mini-braquages d’alors étaient déjà étudiés. Il commettait un premier vol à l’épicerie. Et pendant qu’il se faisait poursuivre par le marchand, ses complices venaient vider les rayons…

Le début d’une vocation. Redoine Faïd multiplie les braquages comme un acteur enchaîne les films. Comme eux, d’ailleurs, il se costume. Il porte des masques d’hommes politiques ou des casques de hockey. Il se grime, change de visage, porte des postiches. Il dit s’être inspiré de Michaël Mann, le réalisateur de «Heat». Entre le flic Al Pacino et le voyou Robert de Niro, il a choisi son héros. Faïd s’est même arrangé pour croiser un jour le cinéaste à la cinémathèque française. Il lui avait alors lancé, bravache: «Vous avez été mon conseiller technique, mon prof de fac».

Dans la cellule ultra-sécurisée où il va désormais croupir, Redoine Faïd aura tout le loisir de méditer sur ses «études». (TDG)