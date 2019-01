Chère Europe, l’amour nous unira

La vague nationaliste et europhobe qui balaie le continent sur la base du rejet du processus de construction dans lequel l’Europe s’est engagée ces dernières années trouve éventuellement des explications. C’est possible, mais elles sont limitées. Des confins de la Pologne aux côtes andalouses en passant par le canal de Sicile ou les falaises de Douvres, la fronde contre les troupes de Bruxelles a le vent en poupe. Elle a toutefois tort de refuser en bloc les événements survenus il y a un peu plus de soixante ans, lorsque avec Robert Schuman et Konrad Adenauer, la France et l’Allemagne décidèrent de cesser de se faire la guerre et, sans en arriver à se faire l’amour, d’au moins s’asseoir autour d’un café et d’aller ensemble au cinéma.

Après plus de six décennies, cette relation s’est consolidée à merveille sur le plan formel. La France et l’Allemagne sont entourées d’un large groupe d’amis et ont acquis ensemble la machine à café, puis la cafétéria, voire le cinéma. Néanmoins, le problème se situe sur le plan personnel, qui se solde par un échec.

Cette tendance s’est renforcée au fil du temps, essentiellement au cours des vingt dernières années. Et, telle une évidence, ce qui n’avance pas recule. Le citoyen moyen – autrement dit, la majorité – a le sentiment qu’un rendez-vous avec l’Europe n’a rien de romantique, à l’instar du partenaire qui s’attarde toute la soirée avec froideur et de manière tatillonne sur les points à changer ou sur le bilan des résultats obtenus. C’est le genre de personne qui fait bien gentiment comprendre à l’autre qu’elle doit consentir beaucoup d’efforts pour arriver à son niveau et qu’elle doit s’estimer heureuse d’être assise à ses côtés. Le tout finit sur une poignée de main et sur la promesse de partager un café à une prochaine occasion, si tout va bien. Bien entendu, une fois, c’est bien. Deux ou trois fois, ça passe. Mais à un moment donné, on ne peut manquer de s’interroger si le jeu en vaut la chandelle.

Y a-t-il quelque chose de pire que ce manque d’amour? C’est effectivement possible. Il est bien plus terrible de ne pouvoir être soi. C’est comme aller à un rendez-vous – devenu à ce stade un vrai chemin de croix – sans être autorisé à porter la tenue de son choix. Ainsi, aujourd’hui, à la table de l’Europe est assis un groupe d’amis qui se côtoient de longue date. Ils arrivent finalement à la conclusion que cela ne rime en rien avec de l’amour et qu’en plus, contre un dîner, chacun finit par renoncer aux éléments propres à son identité et à son histoire personnelle. Aussi, le discours europhobe se complaît à exploiter ce sentiment croissant d’ingérence sans contrepartie ou moyennant – dans le meilleur des cas, quoique pas systématiquement – une rétribution financière.

À un certain moment de la construction de la Communauté/Union européenne, parce qu’une personne l’avait décidé ou simplement qu’il en fut ainsi et que nul ne voulut ou ne pût rien y changer, le côté rationnel prédominait sur les sentiments, devenus de surcroît inutiles, voire dangereux. Dans cette partie du monde, l’absurdité des sentiments n’est-elle pas éventuellement une source permanente de tant de malheurs et de malentendus?

Il est possible que telle ne fût pas exactement la volonté des pères fondateurs, épris par-dessus tout de paix, ni même probablement celle des dirigeants actuels qui ont certes des aspirations… mais quelles sont-elles?

De toute évidence, les citoyens perçoivent de plus en plus l’«Europe» comme une machine bureaucratique dénuée d’âme, qui parle un langage abscons axé exclusivement sur l’économie et qui applique strictement – aux pauvres, qu’il s’agisse de pays ou de peuples – le principe selon lequel «qui paie commande». Un dispositif qui, en outre, foule aux pieds et sans ménagement les identités nationales à l’instar de coutumes exotiques que l’on peut accommoder au nom d’un progrès… économique, bien entendu.

Pour noircir davantage le tableau s’y ajoute une autre perception que même les euro-enthousiastes partagent avec résignation: l’Europe est un continent en déclin. En ce qui la concerne, le train de l’histoire mondiale est déjà passé et elle doit se préparer à un hiver long et, sait-on jamais, définitif.

Ce scénario ne semble pas du tout attrayant, comme si l’invitation à la fête était présentée sous un jour peu flatteur. Face à cela, le discours europhobe et populiste s’est approprié les concepts d’identité et de résistance. C’est paradoxal pour des notions profondément européennes. Plus exactement, ils ont pu s’en emparer parce que ceux qui devaient défendre le projet européen se sont presque exclusivement focalisés sur l’argent. Pendant les phases d’abondance, tout a bien fonctionné. Par contre, les périodes de vaches maigres ont mis en évidence le temps perdu à se forger une identité. Quelle est donc la prochaine étape? Des élections pointent à l’horizon. Le Parlement européen deviendra alors fort probablement la vitrine de ce discours qui imprègne ceux qui se sentent trahis par l’Europe. Lorsque les sentiments et les perceptions s’opposent aux chiffres et aux justifications, les premiers l’emportent toujours. Au lieu de se juger mutuellement, mieux vaut s’aimer. Tel est également le vœu pour l’Europe, qui semble toutefois pencher du premier côté. (TDG)