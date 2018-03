Cette enquête libyenne qui vise Nicolas Sarkozy

Depuis son échec à la primaire de la droite, il y a un peu plus d’un an, Nicolas Sarkozy savourait son nouveau rôle. Certes, il avait dû renoncer à un retour à l’Élisée. Mais Emmanuel Macron, à qui on le compare parfois pour son énergie, le traitait avec maints égards. Les cadres de la droite venaient le consulter comme un vieux sage. Les militants continuaient de l’aduler. Et les invitations aux conférences à l’étranger continuaient de tomber. Une vie huilée comme une chaîne de bicyclette avant que la justice la fasse dérailler?

Ce mardi, l’ancien président a été placé en garde à vue à Nanterre, à l’Ouest de Paris. Une audition qui peut durer jusqu’à 48 heures. Les affaires? Il les collectionne depuis des années. Passant parfois entre les mailles du filet. Le feuilleton Bettencourt ou le dépassement de ses comptes de campagne en 2012 ne sont ainsi plus que de mauvais souvenirs depuis qu’il a bénéficié d’un non-lieu. Mais le dossier Bygmalion lui vaut déjà un renvoi en correctionnelle et l’affaire des écoutes téléphoniques sur la fameuse ligne de «Paul Bismuth» a conduit à sa mise en examen pour trafic d’influence et corruption, depuis que l’enquête a révélé qu’une promotion aurait pu être proposée à un magistrat en échange d’informations sur un dossier en cours.

L’ombre de Kadhafi

Cette fois, c’est une autre affaire tentaculaire qui le rattrape. La plus embarrassante. C’est tout simplement «la plus grave affaire d’État de ces dernières décennies», selon Edwy Plenel, le fondateur de Mediapart, qui l’avait révélée. Parce qu’il y est question de financement occulte sur fond de relations troubles avec un dictateur. L’affaire d’un possible financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. Où l’on retrouve l’ombre de Mouammar Kadhafi…

Voilà cinq ans qu’une information judiciaire a été ouverte. Cinq ans que les investigations de Mediapart et du Monde étaient tournées en dérision. «Purs fantasmes!» s’indignait l’ancien président, qui avait porté plainte. Jusqu’à ce que l’accumulation de documents et de témoignages conduise à l’entendre, de même que son fidèle bras droit, l’ancien ministre Brice Hortefeux, auditionné comme suspect libre.

En 2012, une note d’un ex-dignitaire libyen, dont l’authenticité a longtemps été contestée, évoque le versement cinq ans plus tôt de 50 millions d’euros par le régime de Kadhafi à l’équipe de Nicolas Sarkozy qui affronte alors Ségolène Royal à la présidentielle. L’intermédiaire Ziad Takkiedine (mis en examen) a admis avoir transporté lui-même 5 millions vers la France pour les remettre ensuite à Claude Guéant, qui sera nommé secrétaire général à l’Elysée quand son champion deviendra président. Guéant a été mis en examen il y a trois an pour «faux, usage de faux et blanchiment de fraude fiscale». Certaines de ses transactions intriguent: l’achat d’un appartement de plus de 700'000 euros à Paris réglé en liquide, ou une somme de 500'000 euros mystérieusement reçue et issue à l’en croire de la vente de tableaux dont la valeur est largement surestimée. Le recours à l’argent liquide n’était d’ailleurs pas inédit à cette époque dans l’équipe de Nicolas Sarkozy. Le trésorier de la campagne, Eric Woerth, a lui-même été entendu à propos de primes versées en espèces aux collaborateurs.

D'anciens dignitaires libyens parlent

Le témoignage de Ziad Takkiedine n’est pas le seul embarrassant. Plusieurs anciens dignitaires libyens ont aussi parlé. C’est le cas d’Abdallah Senoussi, l’ancien directeur du renseignement militaire de Kadhafi. De Bechir Saleh, son ancien directeur de cabinet, blessé par balles en Afrique du Sud. Sans parler de l’ancien ministre du pétrole, Choukri Ghanem, dont le corps a été retrouvé en 2012 dans le Danube à Vienne. Dans des carnets, cet homme avait évoqué plusieurs versements. Un intermédiaire proche des réseaux Sarkozy, Alexandre Djourhi a été arrêté à Londres en janvier. La France est pressée de l’entendre, même si de graves ennuis de santé pourraient compromettre son audience d’extradition prévue en avril. Troublant aussi: piégés par des écoutes téléphoniques, des proches de Nicolas Sarkozy semblent redouter l’affaire.

Les soupçons qui pèsent sur un possible financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 donnent un relief particulier à certains épisodes de l’histoire: la négociation, par Claude Guéant et l’ex-épouse de l’ancien chef de l’État, Cécilia Sarkozy, pour la libération des infirmières bulgares détenues par le régime de Kadhafi, dès l’été 2007, ou la réception en très grande pompe du raïs libyen à Paris avant que la France ne participe finalement en 2011 à la guerre durant laquelle il trouve la mort.

À l’issue de sa garde à vue, Nicolas Sarkozy pourrait être mis en examen. Il a toujours nié toute implication. Malgré un faisceau de présomptions, aucune preuve accablante de son implication n’a jusqu’ici été démontrée. (TDG)