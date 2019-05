Ces #hashtags ont marqué les réseaux sociaux

Depuis près de 12 ans qu’il existe, le hashtag accompagne les événements marquants sur les réseaux sociaux. Le fameux dièse naît le 23 août 2007, lorsqu’un ingénieur de Google, Chris Messina, propose dans un Tweet de l’utiliser pour regrouper les messages traitant d’un même thème. Le premier du nom s'appelle #barcamp (pour des ateliers participatifs sur l’innovation Web), mais ce symbole ne peut vraiment être utilisé qu’à partir de 2009, lorsque Twitter officialise la proposition.

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]? — Chris Messina ??????? (@chrismessina) 23 août 2007

Il s’est désormais étendu sur les autres réseaux sociaux tel qu’Instagram et Facebook. Et permet de mobiliser, partager ses émotions, pleurer ou rire. Florilège.

Les hashtags anti-harcèlement

#MeToo Le terme «me too» («moi aussi») est utilisé pour la première fois en 2006 par une travailleuse sociale originaire de Harlem, Tarana Burke, pour une campagne de soutien aux victimes d’agressions sexuelles. Tout (re)part en octobre 2017 quand l’actrice américaine Alyssa Milano encourage les victimes de violences sexuelles à envoyer leurs témoignages avec le hashtag #MeToo. Sur Twitter, on recense trois millions de Tweets en trois mois, 17,2 millions en un an, selon «Le Monde».

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 15 octobre 2017

#BalanceTonPorc est la version française, lancée par la journaliste Sandra Muller. Là, les femmes sont appelées à donner le nom du harceleur. En un an, on compte 930 000 Tweets, toujours selon «Le Monde» qui précise que #BalanceTonPorc est devenu une marque déposée.

" Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit" Eric Brion ex patron de Équidia #balancetonporc — Sandra Muller (@LettreAudio) 13 octobre 2017

L’engagement politique

#BringBackOurGirls, ou «Rendez-nous nos filles» en français, exige la libération de 276 lycéennes enlevées le 14 avril 2014 dans le nord-est du Nigeria par les islamistes de Boko Haram. En un mois, il est partagé plus de quatre millions de fois. Il est repris par Michelle Obama, ex-première dame américaine, ou Kim Kardashian.

Our prayers are with the missing Nigerian girls and their families. It's time to #BringBackOurGirls. -mo pic.twitter.com/glDKDotJRt — First Lady- Archived (@FLOTUS44) 7 mai 2014

#BlackLivesMatter («les vies des Noirs comptes») est le slogan d’un mouvement né en 2013 pour dénoncer la mort de Noirs américains tués par des policiers.

We honor the leaders before us and uplift new leaders in today's fight for justice. We uplift Women, Black queer and transgender communities, the undocumented, the disabled, those with records, and all Black lives along the gender spectrum. #MLKDay #MLK90 #BlackLivesMatter #BLM pic.twitter.com/oGBjO5ClQc — Black Lives Matter (@Blklivesmatter) 21 janvier 2019

#OccupyWallStreet (ou #OWS) est créé en 2013 par des indignés qui appellent à se rassembler pacifiquement et à monter des tentes, le 17 septembre dans le quartier des affaires new-yorkais. Leur but est de dénoncer les abus du capitalisme. Partie du Canada, l'invitation est relayée sur la côte est des États-Unis et, quelques semaines plus tard, des militants organisent des sit-in.

September 17th. Wall Street. Bring Tent. //bit.ly/re9ENL #OCCUPYWALLSTREET — Adbusters (@Adbusters) 14 juillet 2011

#MakeOurPlanetGreenAgain (littéralement «Rendons notre planète à nouveau verte»), lui, s’est développé comme une parodie écolo au slogan de campagne de Donald Trump «Make America Great Again».

L’émotion après les attentats

#JeSuisCharlie est créé suite à l’attaque de «Charlie Hebdo», le 7 janvier 2015 à Paris. En moins d’une semaine, il est twitté plus de 5 millions de fois. Ce hashtag a été réalisé par Joachim Roncin, directeur artistique au magazine «Stylist», qui est également l’auteur du célèbre logo noir sur fond blanc.

#PrayforParis («priez pour Paris») sera lui aussi twitté plus de 6 millions de fois après les attentats de Paris du 13 novembre 2015. Il sera décliné dans d’autres villes marquées par des drames, notamment Berlin. Ce même 13 novembre, le hashtag #PortesOuvertes est également lancé par un journaliste pour permettre à ceux qui en ont besoin de trouver un lieu où se réfugier.

Guys, it's time to #PrayForParis right now. — KATY PERRY (@katyperry) 13 novembre 2015

Je suis dans le 13ème arrondissement Tolbiac Nationale- Si besoin j'ai 2 places de dispo ! #portesouvertes #paris — Francois D. ?? (@F_Ducournau) 13 novembre 2015

La subversion

#RadioLondres est un clin d’œil à l’interdiction française de révéler les résultats de l’élection présidentielle avant 20 heures. Les Français peuvent néanmoins s’informer en passant par des sites suisses ou belges. En 2012, des internautes dévoilent les résultats avec ce hashtag qui fait allusion aux actualités diffusées depuis l’Angleterre durant la Seconde Guerre mondiale.

#radiolondres L'oiseau s'est fait boulotté . Je répète , l'oiseau s'est fait boulotté pic.twitter.com/PdtvccDbmA — E-Bernatus LeHorsain (@CowTent1) 26 mai 2019

#BrusselsLockdown («le verrouillage de Bruxelles») est diffusé en Belgique le 22 novembre 2015 au soir. Suite aux attentats de Paris, la police mène une opération antiterroriste dans plusieurs communes bruxelloises ainsi qu’à Charleroi. Elle demande de ne pas faire circuler d’information dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Bruxelles est en alerte antiterroriste maximale. La ville est pratiquement paralysée et ce 22 novembre, les Belges réagissent à l’appel officiel en diffusant sur les réseaux des images de chats accompagnés du hashtag #BrusselsLockdown. Un pied de nez surréaliste aux terroristes.

Belgian police asked not to share info of anti-terrorism raids so everyone is posting cat pictures #BrusselsLockdown pic.twitter.com/vrz26Lhsav — Persian Rose ????????????????????? (@PersianRose1) 22 novembre 2015

Le fou rire utile

#IceBucketChallenge est employé pour un défi dont le participant doit se verser un seau d’eau glacée sur la tête. Le phénomène naît en 2013, il devient viral à l’été 2014. Chaque personne qui y participe doit inviter des amis à faire de même. Des personnalités comme Bill Gates, Mark Zuckerberg, Lady Gaga et Justin Bieber partagent leur défi sur les réseaux sociaux. Le but est en fait de médiatiser la maladie de Charcot et de collecter des fonds pour la recherche. L’association ALS (pour Amyotropic lateral sclerosis) lève ainsi 115 millions de dollars en août et en septembre 2014, selon «Le Monde».

I did it! I took the ALS Ice Bucket Challenge! You’re on, @KimKardashian and @Beyonce!https://t.co/b0K90m7iyJ — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 5 septembre 2014

Le divertissement

#PokemonGo réunit tous les fans du jeu du même nom. Il est le troisième hashtag le plus utilisé en 2016 par les utilisateurs de Twitter. Cette même année, les hashtags #Rio2016 et #Election2016 (pour les élections américaines du 8 novembre) occupent la première et la deuxième position. A noter que, dans cette même catégorie «divertissement», #GameOfThrone apparaît alors en dixième position.

We're here to send off #GameOfThrones the best way we know how: with data! Let's start off with a peek at how the world Tweeted during last night's finale. pic.twitter.com/mI7Zrocea0 — Twitter Data (@TwitterData) 20 mai 2019

L’amour

#Love est le hashtag le plus utilisé sur Instagram en 2019. Dans la même veine optimiste, ajoutons #LOL, soit «Laughing Out Loud». Le terme figure dans l’édition 2013 du Petit Robert.

La dernière tendance

#YouKnowMe («vous me connaissez») invite les femmes du monde entier à raconter leur avortement. L’appel fait suite au vote d’une loi anti-IVG. le 14 mai dernier dans l’État américain de l’Alabama. Il est lancé par l’actrice Busy Phillips qui a elle-même avorté, avec un message sur Twitter (traduit de l’anglais): «Une femme sur quatre a eu recours à l’avortement. Beaucoup de gens pensent ne pas connaître quelqu’un dans cette situation, mais vous me connaissez. Alors, faisons cela: si vous êtes vous aussi cette femme sur quatre, partagez-le et commencez à mettre fin à la honte.»

The attack on our right to abortion is being coordinated state by state — and so is our resistance.@BusyPhilipps is right: Trump is making this all possible by appointing anti-choice judges on the federal courts.



Now is the time to be as loud as possible. #StopTheBans pic.twitter.com/QyuwguNVcL — ACLU (@ACLU) 23 mai 2019

Almost 60 years ago, my mother had an illegal abortion. It was too harrowing for her to discuss, but she made sure I knew it had happened. In 2010, my wife had a legal abortion after we found out her pregnancy was not viable. We cannot and will not go back. #YouKnowMe #YouKnowUs — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 16 mai 2019

