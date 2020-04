«Ce qui se passe aujourd’hui, c’est ce qu’on dénonçait depuis un an»

À l’Hôpital Saint-Antoine, à Paris, Candice Lafarge et Abdel Dougha font partie du petit groupe paramédical – des petites mains, tous deux sont aides-soignants – qui avait lancé au mois de mars 2019 la grève des services d’urgence. Leur mouvement, totalement ignoré au départ et traité par un silence méprisant, avait peu à peu fait tache d’huile et gagné plus de la moitié des hôpitaux du pays, avant d’être rejoint à l’automne par les médecins.

Aujourd’hui au front dans la lutte contre le Covid-19, devenus héros et refusant de l’être, ils sont totalement mobilisés mais aussi très amers… Curieusement, quand Abdel et Candice décrivent l’ambiance de leur service au plus fort de la vague du coronavirus qui submerge l’Île-de-France, ce ne sont pas des mots de chaos qui leur viennent à la bouche. Ils disent plutôt «bienveillance», «précision», «endurance». «En quelques jours, l’hôpital a complètement changé, la gériatrie s’est convertie en «Covid», la médecine générale en zone tampon, des orthopédistes viennent aux urgences parce qu’il n’y a presque plus de traumatologie, c’est une ambiance très bizarre, une solidarité entre les services que je n’avais jamais vue depuis vingt et un ans que je suis ici», explique Abdel Dougha.

Il est aux Urgences, Candice en réanimation. Là ce sont les patients lourds, intubés et ventilés. Dans cet univers où les malades sont coupés de leur famille, le seul contact passe par des mails qu’on leur lit quand ils en reçoivent. «Hier, j’avais une collègue qui lisait la lettre d’une femme à son mari, c’était très émouvant…»

L’émotion, ils en parlent peu. La peur, un peu. «Là où je suis, on ne manque pas de matériel, explique Candice Lafarge, mais quand je vois les messages de collègues du collectif Inter Urgences, certains n’ont pas de masques, il y a des appels de médecins sur les réseaux sociaux… C’est scandaleux.»

«Oui, je suis inquiet, ajoute Abdel Dougha, et cette crainte est partagée. On en parle entre nous, mais pas à la maison, on n’a pas envie de rapporter ça chez nous.» Il reconnaît avoir été «abasourdi» d’apprendre qu’il y avait 1600 soignants malades du coronavirus dans le personnel des hôpitaux parisiens.

Mais le sentiment qui domine, c’est la colère. «Ça fait un an qu’on se bat et qu’on révèle les problèmes, voilà le résultat!» s’indigne Abdel. «Ce qui se passe aujourd’hui est tout simplement ce qu’on dénonçait», enchaîne Candice. Bien sûr, tous deux reconnaissent que l’épidémie est une circonstance exceptionnelle qui aurait de toute façon bousculé les capacités normales d’un hôpital.

«On veut du concret»

«Mais si on avait obtenu ce qu’on voulait, on aurait eu des lits en plus, et pour ces lits il y aurait eu des soignants en plus, et pour trouver des soignants, ce qu’on ne trouve pas depuis longtemps, il y aurait eu une revalorisation de 300 euros mensuels, répond Candice. C’étaient nos trois revendications. Je ne dis pas qu’elles auraient réglé tous les problèmes, mais si on nous avait pris au sérieux, nous serions en position d’appréhender beaucoup mieux cette crise.»

À Mulhouse, mercredi 25 mars, le président Emmanuel Macron a promis «un plan massif d’investissement et de revalorisation de l’ensemble des carrières» hospitalières. Y croient-ils? «J’attends de voir. En général, Macron promet, et après il repousse», ironise Candice. «Elles sont belles ses paroles, mais ce qu’on veut, c’est du concret», tranche Abdel.

En réalité, malgré les applaudissements aux balcons, il est inquiet pour l’avenir: «Je me pose la question des conséquences de cette crise, et je me demande si on ne va pas justement se servir du Covid pour accentuer le mouvement de privatisation de la santé en disant que le secteur public n’a pas eu les reins assez solides et qu’il faut faire appel au privé.» Ce serait un affaiblissement supplémentaire de l’institution que lui veut renforcer… Mais il est tard et il doit partir prendre son service. «On va tenir, on est des endurants», glisse-t-il dans un sourire.