Bruxelles accélère les préparatifs pour le pire avant le départ du Royaume-Uni

A 100 jours exactement du Brexit, une sortie chaotique du Royaume-Uni de l’Union européenne n’est certes pas l’unique scenario possible, mais il devient de plus en plus probable. Le désastreux sommet européen du 15 décembre et les inextricables difficultés dans lesquels se débat Theresa May à Londres ont donc amené la Commission européenne à accélérer les préparatifs pour le pire.

Le pire? Vols annulés, marchandises bloquées aux douanes, transferts d’actifs financiers déstabilisants entre Londres et les autres places mondiales, citoyens privés de leurs droits sociaux. «C’est un exercice destiné à limiter les dégâts», a expliqué mercredi une porte parole de la Commission, «pas reproduire l’accord» actuellement sur la table, ni «être la continuation de l’appartenance à l’Union européenne».

Dans cet exercice de gestion de l’urgence, Bruxelles avance sur une crête étroite. D’un côté, un plan trop élaboré pourrait laisser penser à Londres qu’un «hard Brexit» serait «jouable» et finalement préférable au «deal». De l’autre, en étant trop minimaliste, elle risque de ne pas suffisamment atténuer les effets d’une sortie désordonnée. D'où des propositions «sur mesure».

L'économie soumise à un crash test

Dans le transport aérien, par exemple, les compagnies britanniques pourraient certes continuer à assurer la liaison entre Londres et Rome ou Varsovie, mais pas question pour Easyjet ou British Airways de repartir ensuite vers une autre destination de l’Union.

Dans la finance, c’est la Banque centrale européenne qui, dans un rapport (non publié) rendu le mois dernier, a donné le ton sur la manière d’éviter le crash et de garder un pont avec la City, de loin la première place financière européenne. En ligne de mire : les contrats «dérivés», sortes d’assurance financier et colossale classe d’actifs qui présente des risques pour la stabilité financière.

Après la crise financière, l’UE avait imposé à ses utilisateurs de recourir aux services d’une chambre de compensation pour éviter les effets de contagion d’une faillite bancaire. Bruxelles a donc décidé que les grandes banques qui dominent ce marché puissent continuer à travailler de et avec Londres, comme par le passé, après le Brexit, pendant au moins 12 mois. Elle protège ainsi de facto non seulement la stabilité financière mais surtout les revenues des quelques banques d’investissement qui dominent le marché.

La question des ports

Pour le frêt de marchandises, la Commission se dit prête à accorder une période transitoire en attendant de passer sous le régime d’une simple convention internationale. Pour les ports en revanche, une laborieuse négociation s’est engagée déjà en août pour savoir comment rediriger les exportations et importations venant d’Irlande et qui passaient jusqu’à présent par le «pont terrestre» anglais. Depuis, les Français, qui, proches de l’Irlande, s’estiment lésés se sont lancés dans un lobbying effréné pour récupérer une part du gâteau destiné aux ports du Benelux.

Le cauchemar serait de tomber dans le piège d’un bouquet d’accords sectoriels que personne n’aurait intérêt à dénoncer et qu’il faudrait améliorer au fil de l’eau, faute de mieux. Une sorte de «modèle suisse» sans la libre circulation des personnes et sans autorité de la Cour de justice européenne.

Mercredi, le vice-président de la Commission Valdis Dombrovskis a dit que ces nouvelles propositions permettraient de «remplacer une sortie abrupte par un atterrissage en douceur». Elles montrent surtout que l’Europe ne sortirait pas indemne d’un échec des négociations menées depuis deux ans. (TDG)