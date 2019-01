Brexit: quelles options pour Theresa May?

Après le rejet mardi de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la politique britannique est sens dessus dessous. Ce mercredi à 13h (heure suisse) se tiendra la séance des questions au premier ministre. Elle s’annonce évidemment houleuse. À 14h débutera le débat sur la motion de censure contre le gouvernement, initiée par le chef de l’opposition travailliste Jeremy Corbyn. Le vote de défiance contre le gouvernement aura lieu ce soir à 20h. Si le gouvernement n’est pas renversé - option la plus crédible - la Première Ministre Theresa May s’est engagée à organiser des discussions avec des députés conservateurs opposés à son accord, les unionistes nord-irlandais et des députés de l’opposition «afin d’identifier ce qui sera requis pour obtenir le soutien de la Chambre des communes». Trois options crédibles s’ouvrent désormais au Royaume-Uni.

Le pays reste dans l’union douanière

Le gouvernement négocie une option commune avec les élus modérés de son parti et avec les élus travaillistes. Une seule option semble capable de rassembler les députés: le maintien du Royaume-Uni dans l’union douanière, qui est la stratégie officielle du parti travailliste depuis février 2018. La semaine dernière, le député conservateur Oliver Letwin avait déjà demandé en plein débat aux communes si le Labour était prêt à négocier le maintien du pays dans le marché unique et l’union douanière dans le cas où l’accord de Theresa May était rejeté. Et ce, même si la dirigeante conservatrice considère cette option comme une trahison du référendum.

Une élection anticipée

Si les partis n’arrivent pas à s’entendre, Theresa May n’aura que deux options face à elle, qui aboutiront au même résultat. Tout d’abord, elle réclamera la dissolution du parlement pour mettre fin à l’impasse. Il faudrait pourtant que les deux tiers des communes votent en faveur d’une élection, ce qui paraît peu probable: les conservateurs craignent d’être balayés par le parti travailliste. Dans ce cas-là, Theresa May présentera le No Deal comme le seul moyen possible de respecter le résultat du référendum. Des élus conservateurs s’allieront alors au parti travailliste, qui lancera une nouvelle motion de censure contre le gouvernement: elle fera cette fois-ci tomber Theresa May. Le parti conservateur et le parti travailliste auront alors 14 jours pour tenter de former un gouvernement. Si aucun n’y parvient, ce qui paraît probable au regard du morcellement des alliances, le parlement sera automatiquement dissout et une élection anticipée organisée.

Un second référendum

C’est l’option possible la moins crédible à ce jour, car ni la direction du parti travailliste ni celle du parti conservateur n’y sont favorables. Ses partisans restent peu nombreux: 71 travaillistes, 35 membres du parti national écossais, 11 libéraux-démocrates, 1 vert et sans doute autour de 15 conservateurs, soit 20% des 639 élus votants de la Chambre des communes. Cette option pourrait en revanche se concrétiser en cas de blocage total de la situation. (TDG)