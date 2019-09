Braquage dans le Doubs: 5 personnes incarcérées

Cinq personnes suspectées d'avoir participé au braquage d'un société d'orfèvrerie en mai dans le Doubs ont été mises en examen et incarcérées et deux suspects sont toujours recherchés, a-t-on appris lundi une source judiciaire.

Une opération menée mercredi et jeudi «par 70 militaires de la gendarmerie du Doubs, appuyés par le GIGN» a permis «l'arrestation de six suspects, la saisie de plusieurs armes, de munitions et de véhicules dont un véhicule Audi de très grosse cylindrée utilisé par les malfaiteurs», a indiqué la juridiction inter-régionale spécialisées (JIRS) de Nancy dans un communiqué.

«Au cours de sa garde-à-vue, l'un des mis en cause parvenait à s'échapper», ajoute le communiqué. Ce jeune homme de 23 ans a pris la fuite jeudi en sautant d'une fenêtre, lors d'une perquisition au domicile de sa mère. Au total, «deux suspects originaires de la région de Besançon restent activement recherchés», selon le communiqué.

Butin d'un million d'euros

Le 3 mai dernier, cinq individus cagoulés, munis d'armes de poing et de fusils automatiques, pénétraient dans une société d'orfèvrerie à Chatillon-le-Duc (Doubs). «Sous la menace de leurs armes, ils se faisaient remettre par les six employés présents le contenu d'un coffre-fort et quittaient les lieux avec un butin estimé à plus d'un million d'euros», a noté la JIRS.

«Plus de 30 kg de métaux précieux, principalement de l'or, ont été volés», selon une source proche du dossier. Le braquage n'avait pas fait de blessé mais laissé le personnel en état de choc.

Les investigations, confiées à une cellule d'enquête de huit militaires de la section de recherches de Besançon et du groupement de gendarmerie du Doubs, ont permis de mettre en évidence l'action d'une bande de malfaiteurs originaires de Besançon, dont plusieurs se sont réfugiés à l'étranger après les faits.

Ils sont également suspectés d'avoir commis, en septembre, un cambriolage dans un magasin d'optique à Châtillon-le-Duc avec un véhicule volé utilisé comme «bélier» et une tentative de vol à main armée dans une seconde société d'orfèvrerie, à Voray-sur-l'Ognon (Haute-Saône). (afp/nxp)