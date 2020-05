Boris Johnson impose l’isolement aux hôtes étrangers

Boris Johnson a indiqué lors d’une allocution télévisée dimanche soir que tous les visiteurs venus de l’étranger par avion, y compris des pays de l’Union européenne et de Suisse, seront à l’avenir placés en quarantaine. Les visiteurs venus de France ne seront en revanche pas concernés, un accord ayant été trouvé en ce sens entre le président français Emmanuel Macron et le locataire du 10 Downing Street.

Cette grande prudence s’explique par un record dont il se serait bien passé: depuis la semaine dernière, le Royaume-Uni est le pays le plus touché d’Europe, avec 31855 décès, selon les chiffres dévoilés dimanche, soit plus qu’en Italie et en Espagne. Le gouvernement est donc légitimement sous pression. Notamment parce que le manque de masques n’est toujours pas résolu. Et ce même si le NHS, le système de santé national, n’a pas été débordé. La raison du nombre de morts se trouverait ailleurs: les malades seraient pris en charge trop tardivement par les hôpitaux. Leur état de santé serait alors trop dégradé. Qui connaît le NHS ne sera pas surpris: le manque de prévention figure comme un des principaux points noirs pointés du doigt par les spécialistes.

Quant aux espoirs de ceux qui espéraient la fin des mesures de «restriction de liberté d’un type jamais vu jusqu’alors en temps de paix ou de guerre», sept semaines après l’annonce formelle du confinement des résidents britanniques, Boris Johnson les a douchés. «Non, a-t-il prévenu lors de son allocution, ce n’est pas le moment de mettre fin au confinement cette semaine. À la place, nous prenons les premiers pas pour modifier nos mesures.»

Le seul allègement important: «Ceux qui ne peuvent pas travailler depuis chez eux, comme les employés du bâtiment ou les ouvriers d’usines, doivent être encouragés à retourner au travail.» Ils devront éviter tant que possible les transports en commun. Par ailleurs, dès mercredi, il sera possible de faire du sport n’importe où.

Au cours des prochains mois, les autorités suivront les développements et classifieront le danger pour les Britanniques. Si le taux d’expansion du coronavirus chute fortement, Boris Johnson assure qu’il sera possible de «rouvrir les magasins et les écoles primaires» à partir du 1er juin. Si la baisse se poursuit, les restaurants, pubs, salles de spectacles et autres espaces publics pourraient rouvrir leurs portes à partir du mois de juillet. Mais, prévient-il: «Tout cela à la condition que l’ensemble du pays suive les recommandations nationales, [...] que tout le monde permette à ce plan de fonctionner.» Il assure qu’il sera prêt à mettre «un frein» à cet allègement afin d’éviter «un deuxième pic».

Malgré le caractère très limité du déconfinement et le ton ferme de Boris Johnson, ses mesures ne font pas l’unanimité. Les gouvernement locaux d’Irlande du Nord, du Pays-de-Galles et d’Écosse n’ont pas apprécié que Londres ait modifié sans les prévenir son slogan: «Restez à la maison, sauvez des vies, protégez le système de santé» a été remplacé dimanche par «Restez vigilants, contrôlez le virus, sauvez des vies». Estimant, comme la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, cette consigne «vague et imprécise», ils ne l’appliqueront pas. Face aux dégâts du coronavirus, l’unité du royaume n’est visiblement plus de mise.