Boris Johnson aux soins intensifs

Boris Johnson a été placé lundi soir aux soins intensifs, après la dégradation de son état de santé. «Au cours de cet après-midi, la condition du premier ministre a empiré et, sur le conseil de son équipe médicale, il a été placé dans l’unité de soins intensifs», a indiqué à 21h30, heure locale, son équipe de communication. Il serait conscient et aurait été envoyé dans cette unité spéciale au cas où il ait besoin d’être placé sous système de ventilation. Preuve du changement rapide de sa condition, le dirigeant britannique avait indiqué à 13h20 sur son compte Twitter être «de bonne humeur». Il avait expliqué s’être rendu à l’hôpital «pour des examens de routine parce que j’ai toujours des symptômes du coronavirus». C’est-à-dire de la fièvre et de la toux.

Ses porte-parole avaient révélé son placement à l’hôpital dimanche soir, après la diffusion du discours de la reine Elizabeth II. «Sur le conseil de son médecin, le premier ministre a été admis à l’hôpital pour des tests. C’est un geste de précaution, puisque le premier ministre continue à avoir des symptômes persistants de coronavirus dix jours après avoir été testé positif au virus», avaient-ils fait savoir. Ils avaient assuré que «ce n’est pas une admission en urgence». Il s’était ainsi rendu en voiture et non en ambulance à l’Hôpital Guy’s and St. Thomas, situé à quelques minutes de voiture du 10 Downing Street, la résidence officielle du premier ministre.

Preuve néanmoins que la gravité de sa maladie inquiétait, ses communicants ne parlaient déjà plus de «symptômes légers» et ils n’avaient pas nié, lundi, qu’il avait dû recevoir de l’oxygène à son arrivée à l’hôpital. Ils avaient pourtant qualifié de «désinformation» l’idée qu’il ait été placé sous respirateur. Même s’il n’est âgé que de 55 ans, Boris Johnson ne dispose en effet pas d’une hygiène de vie très saine. Il avait expliqué en décembre 2018 peser 105 kilos, ce qui le classait dans la catégorie obèse. Il a perdu beaucoup de poids au cours de l’année écoulée et a déclaré avoir fortement réduit sa consommation d’alcool. Il suit également des cours de yoga, de pilates et d’aérobic, à défaut de faire régulièrement du vélo, comme quand il était maire de Londres. Et la vidéo qu’il avait placée sur son compte Twitter vendredi dernier le montrait déjà très fatigué.

Situation nationale préoccupante

Son départ à l’hôpital après dix jours de confinement dans son appartement personnel du 10 Downing Street bouleverse également sa fonction. Dans son tweet de lundi, il a révélé «rester en contact avec [son] équipe». Il continuait ainsi à se faire livrer les documents officiels dans sa chambre d’hôpital et comptait «diriger la bataille stratégique contre le coronavirus», selon le député Tobias Ellwood. Le communiqué de lundi soir change la donne: le premier ministre a réclamé que Dominic Raab, le ministre des Affaires étrangères et premier secrétaire d’État, un titre qui fait de lui le numéro un du gouvernement, prenne le relais «si nécessaire». Le matin même, Dominic Raab avait déjà géré la réunion du comité de réponse urgente (Cobra) chargé de coordonner la réponse gouvernementale au coronavirus.

La situation nationale demeure préoccupante: lundi, le Ministère de la santé a annoncé la mort de 439 personnes dans les hôpitaux du pays durant la journée de dimanche, portant le total des décès à 5373. Ce chiffre est pourtant en baisse par rapport aux jours précédents pour la deuxième journée consécutive, après 684 décès jeudi, 708 vendredi et 621 samedi.