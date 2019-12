Berlin: le premier marché de Noël gay est ouvert à tous

Entrée libre et gratuite pour tous! Le premier marché de Noël organisé par la communauté LGBTQI (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers et intersexes) à Berlin est tout sauf un endroit réservé exclusivement aux homosexuels. On vient au Christmas Avenue entre amis, en famille, avec les enfants, boire un vin chaud comme sur les dizaines d’autres marchés de Berlin.

Il est juste un peu plus rose qu’ailleurs, avec une décoration plus fantasque, des stands spécialisés et surtout plus animés en fin de soirée. Sur la scène, on attend ce soir le groupe norvégien de l’Eurovision 2019.

Ce marché de Noël, situé au cœur du quartier gay (Schöneberg), porte surtout un message politique. «Si la communauté homosexuelle à Berlin est très visible l’été avec ses défilés, elle l’est beaucoup moins l’hiver. Nous voulions marquer notre présence à une époque de l’année où nous sommes peu visibles. Avec ce marché de Noël, nous avons créé un endroit pour nous et pour réaffirmer toute la diversité de notre société», insiste le programmateur, Stefan Kuschner.

Les autorités berlinoises sont sensibles au message. Les responsables de la police sont venus deux fois sur le marché pour expliquer que leurs agents étaient sensibilisés par des formations aux spécificités de la communauté homosexuelle.

Les élus ? sauf ceux d’extrême droite ? viennent sur le marché à la rencontre d’un public qui représente désormais un poids politique important. Depuis le succès du Christopher Street Day (CSD), sorte de gay pride à l’allemande, la communauté homosexuelle est devenue incontournable dans la capitale. Avec plus d’un million de participants, les grands noms du paysage politique allemand ne rechignent pas à s’y monter. «Nous sommes devenus une vraie force politique», se félicite Stefan Kuschner, qui est aussi l’organisateur du CSD.

Mais la recrudescence des agressions homophobes en Europe ravive les inquiétudes dans cette ville considérée comme la plus paisible du monde pour la communauté gay. Situé à quelques centaines de mètres du lieu de l’attentat du 19décembre 2016 sur le marché de Noël de la Breitscheidplatz (12 morts, 56 blessés), la Christmas Avenue a été sécurisée comme partout ailleurs dans Berlin. «Nous sommes aussi une cible potentielle, rappelle Stefan Kuschner. N’oubliez pas que nous sommes à 80 km de la Pologne, un pays où 70 villes ont déclaré les homosexuels personæ non gratæ. Des amis y sont menacés de mort avec la bénédiction de l’Église catholique. Un marché de Noël comme le nôtre n’est pas imaginable partout en Europe.»

Avec la présence de l’extrême droite à l’Assemblée fédérale (Bundestag), depuis 2017, l’atmosphère s’est alourdie en Allemagne. L’année passée, les agressions contre les homosexuels ont progressé d’un tiers. «La parole se libère et l’homophobie se répand lentement dans la société. Ce n’est pas le fait d’un groupe d’individus. La police confirme que les auteurs proviennent de toutes les couches sociales, culturelles ou religieuses», insiste Stefan Kuschner.

Le ministre de la Santé, Jens Spahn, lui-même homosexuel, s’est vu obliger de rédiger une loi interdisant les prétendues thérapies de conversion pour les mineurs. «L’homosexualité n’est pas une maladie, répète-t-il. Le simple fait de parler de thérapie est trompeur. Les conséquences sont souvent de graves souffrances physiques et mentales. La thérapie ne guérit pas. Elle rend malade», conclut le ministre conservateur (CDU).