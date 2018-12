Avec Vox, l’extrême droite donne de la voix en Andalousie

C’est un coup de théâtre inattendu. Les socialistes espagnols sont sur le point de perdre l’Andalousie, leur plus solide bastion historique, poussés dehors par la montée en puissance d’un nouveau parti d’extrême droite, Vox, qui vient bouleverser les équilibres politiques et pourrait permettre à une alliance de droite de prendre la main au parlement régional de Séville.

Les élections qui se sont déroulées dimanche sonnent en effet le glas de trente-six ans de domination du PSOE (Parti socialiste ouvrier espagnol) sur la région. Mais elles signalent surtout le décollage de Vox, la petite formation aux accents populistes radicaux qui fait irruption dans la vie politique espagnole, avec douze députés, s’imposant comme un partenaire essentiel pour la droite si elle veut arracher la région aux socialistes.

Le cœur de son discours tourne autour de la question nationale Astrid Barrio, professeure à l’Université de Valence

C’est un vrai séisme politique pour l’Andalousie, mais aussi pour l’Espagne tout entière, qui croyait que quarante ans de franquisme l’avaient immunisée contre les fièvres d’extrême droite. Ce n’est plus vrai. Vox, fondé en 2013 par d’anciens élus du Parti populaire (PP) à la recherche de radicalité, marque la fin de cette exception espagnole en Europe. Le leader du parti, Santiago Abascal, ex-député du PP au Pays basque qui appelle à «réactiver l’identité nationale» et à «rendre sa grandeur à l’Espagne», a de solides connexions dans les pays voisins. Il était d’ailleurs salué dimanche soir par Marine Le Pen, qui envoyait par Twitter ses «vives et chaleureuses félicitations à [ses] amis de Vox».

Le petit parti avait surgi plutôt discrètement au départ, dans la mouvance d’activistes catholiques mobilisés pour la défense de la famille et des valeurs traditionnelles. Ce n’est que cette année qu’il a réellement commencé à se faire entendre, en brandissant l’étendard de la résistance contre le séparatisme catalan, critiquant l’inaction de Madrid face aux provocations de Barcelone, et appelant à la reprise en main du pays et à la «recentralisation» pour faire face à ce qu’il considère comme la rébellion indépendantiste. «Le cœur de son discours tourne autour de la question nationale», signale la politologue Astrid Barrio, professeure à l’Université de Valence, mais cela ne l’empêche pas pour autant d’agiter les mêmes peurs que les autres partis populistes des pays alentour, avec des accents xénophobes, homophobes ou antiféministes.

Ce discours musclé a passé son premier grand test face aux urnes dimanche. Et le résultat est au-delà de toutes les espérances. Il a trouvé écho auprès de l’électorat populaire, obtenant ses meilleurs résultats aux alentours d’Almería, où se trouvent les grandes exploitations de cultures sous serre qui, depuis des années, ont drainé une forte immigration africaine.

L’Espagne a maintenant les yeux braqués sur ce nouveau venu – dont les sondages n’avaient pas détecté la dynamique rapide – et s’interroge sur les conséquences pour le pays. Son succès en Andalousie sonne comme un avertissement de ce qui pourrait se passer à l’échelle nationale, alors qu’une grosse année électorale attend le pays en 2019. Des élections municipales et des régionales partielles sont en effet programmées en mai prochain, en même temps que les élections européennes, et il est clair que Vox sera au rendez-vous.

(nxp)