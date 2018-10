Au procès UBS, l’homme qui pèse des milliards

La première semaine des débats a été liquidée en une phrase lapidaire: «Les incidents de procédure sont joints au fond du procès.» Par ces quelques mots, la présidente Christine Mée, a clos deux jours de lutte procédurale des avocats de la défense pour ouvrir le véritable procès UBS. Et de sa petite voix si faiblement amplifiée par les micros qu’elle oblige toute la salle à tendre le cou et l’oreille, elle a donné le programme des cinq semaines à venir et résumé, pendant une heure et demie, «les éléments sur lesquels vont porter les débats».

Ainsi il apparaît que la banque voulait instaurer des «synergies» entre les employés suisses et français. Quelles étaient les règles? Cela a-t-il pu conduire à un mélange des genres où les Suisses chassaient illégalement le client en France ou se faisaient livrer par leurs collègues des «prospects» intéressés par l’évasion fiscale? Au passage, on apprend que dans le jargon UBS, «complex money» désigne l’argent déclaré fiscalement, et «simple money» l’argent non déclaré.

Les fameux «carnets du lait»

Autre sujet évoqué, les fameux «carnets du lait». Quel était leur rôle véritable? Une sorte de comptabilité parallèle pour garder trace de l’argent non déclaré qui franchissait la frontière? Ou plus banalement un relevé des apports de chaque chargé d’affaires pour calculer s’il atteignait ses objectifs et méritait un éventuel bonus?

Face à la présidente du Tribunal et aux deux juges qui l’assistent, il y a 8 accusés: six hommes et les deux banques représentées par des cadres. Raoul Weil est de loin le plus connu, c’était le patron de la gestion de fortune, le No 3 du géant bancaire à l’époque. Il s’est assis à l’écart des autres, seul avec l’interprète qui murmure à son oreille la traduction de la totalité des débats.

Et puis il y a la vingtaine d’avocats qui les défendent, parmi eux des stars du barreau parisien: Éric Dezeuze, Denis Chemla, Jean Veil – le fils de Simone Veil… Ils ont le verbe haut, cette théâtralité complaisante qui leur fait dire «mon ami Normand-Bodard» quand ils évoquent l’avocat du Trésor public. C’est vrai qu’ils se tutoient, plusieurs d’entre eux s’affrontaient déjà lors du procès de l’ancien ministre Cahuzac. D’ailleurs, Me Normand-Bodard apprécie en connaisseur les coups portés par ses adversaires: «C’était bien essayé, même si ça n’a pas marché», confie-t-il, beau joueur, à propos d’un épisode de procédure.

Le procureur de la République, lui, est plus jeune, plus sec, plus factuel. Il parle droit, cite des alinéas d’articles, d’une voix sourde et dédaigneuse des effets de style.

Mais dans la salle du tribunal, il y a un acteur silencieux, un homme qui prend toujours place au premier rang du public et sur les épaules de qui pèse une responsabilité de milliards d’euros: il s’appelle Markus Diethelm, c’est le chef juriste d’UBS. Il ne parle pas volontiers, mais vendredi passé il a invité les journalistes qui suivent le procès à un briefing dans les élégants locaux du siège d’UBS France. On y retrouvait Me Dezeuze et Me Chemla, toujours en verve, soulignant le vide du dossier d’instruction, rappelant à juste titre que dans l’ordonnance de renvoi, les juges d’instruction reconnaissent «qu’aucun des clients d’UBS entendus au cours de l’enquête n’a déclaré avoir été démarché en France par un chargé d’affaires suisse». «En France, nous n’avons commis aucune faute», assure Denis Chemla, qui estime que cette affaire n’est qu’une «soupape à raison d’État» et que, faute de preuves, les juges d’instruction ont pratiqué une fuite en avant. «Nous plaiderons la relax.»

UBS blanche comme neige? C’est la conviction de Markus Diethelm. Quand il prend la parole, les autres se taisent. C’est lui qui avait négocié l’accord avec les États-Unis (780 millions de dollars), avec l’Allemagne (300 millions d’euros), mais avec la justice française, il a refusé, «un accord n’était pas économique, pas rationnel». Et il ajoute, pesant ses mots: «C’est une affaire criminelle, donc il faut des preuves, or il n’y en a pas. S’il y avait la moindre crainte d’être condamné, j’aurais passé un accord. Ma réputation est en jeu.»

Soit. Pour l’instant, UBS AG a versé 1,1 milliard d’euros de caution. En cas de condamnation de blanchiment de fraude, l’amende pourrait être beaucoup plus élevée selon les sommes retenues. Ces prochaines semaines, Markus Diethelm n’a pas fini de prendre place au premier rang du public… Alain Rebetez Paris

