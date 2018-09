Au procès Pastor, dix accusés et un face-à-face

C’est la version de l’un contre celle de l’autre. Celle du coach sportif qui a avoué avoir tout organisé sur ordre contre celle du gendre qui continue de nier farouchement avoir passé un contrat, en brandissant l’absence de preuves. Devant la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence, voilà deux semaines que ça dure. Au procès de l’assassinat d’Hélène Pastor (77 ans) et de son chauffeur, Mohamed Darwich (64 ans), mortellement touchés à coups de chevrotine il y a quatre ans au sortir d’un hôpital niçois, les dix accusés forment une bande hétéroclite. Dans le box, la pègre marseillaise côtoie le gratin monégasque.

Les petites frappes qui avaient été recrutées pour éliminer «la vieille» et faire passer le crime pour un vol de sacoche ont été entendues. Parmi ces Pieds nickelés, qui avaient laissé tant d’indices que les enquêteurs n’ont eu aucune peine à les confondre, tous sauf le tireur ont reconnu leur participation à l’expédition qui a conduit à la mort de la richissime héritière de l’empire du bâtiment monégasque et de son majordome. Mais c’est le face-à-face entre Wojciech Janowski, 69 ans, le gendre d’Hélène Pastor, et son ancien coach sportif, Pascal Dauriac, 49 ans, qui va permettre aux jurés de forger leur intime conviction.

Comme il l’avait fait dès le premier jour du procès, Janowski, ancien consul honoraire de Pologne à Monaco, a clamé jeudi son innocence lors d’une audition de sept heures devant la Cour d’assises. En couple avec Sylvia Rat­kowski, la fille d’Hélène Pastor, depuis près de trente ans, il profitait de la poule aux œufs d’or: un juteux chèque de 500 000 euros remis chaque mois par la mère à la fille et qu’il encaissait lui-même.

«Une tragédie»

Celui qui s’était inventé de florissantes affaires et de prestigieux diplômes pour évoluer dans la belle société parle un si bon français qu’à la barre il n’a jamais eu besoin de solliciter son interprète. D’où vient alors qu’après sa garde à vue Janowski a prétendu avoir avoué le double assassinat parce qu’il ne comprenait pas le mot «commanditaire»? Le gendre d’Hélène Pastor avance maintenant une autre version. S’il a avoué, c’était pour protéger sa compagne, Sylvia, qui était elle-même en garde à vue. Janowski parle de policiers aux méthodes «dignes de la Gestapo». C’est ce supplice qui expliquerait les aveux, sur lesquels il serait aussitôt revenu. Janowski admet bien avoir chargé son coach sportif d’une mission concernant Hélène Pastor. Mais à l’en croire, il s’agissait seulement pour ce prof de gym bien introduit sur le Rocher de démentir la mauvaise réputation que la milliardaire entretenait à son propos. Et s’il a payé 400 000 euros à son moniteur, ce n’était pas que pour faire des abdos mais pour lui demander de mettre en place une protection pour sa famille, en proie à une mystérieuse menace. Il parle du double crime comme d’une tragédie qui a frappé celle qu’il disait appeler «maman».

«Yes!»

Le moins qu’on puisse dire, c’est que sa version ne colle pas avec celle du coach. Pascal Dauriac entraînait Janowski et la fille Pastor depuis le début des années 2000. Il ne se souvient pas d’une seule séance de gym qui n’ait été interrompue par un coup de fil d’Hélène Pastor à sa fille. Il savait les relations électriques. Mais en 2012, quand Janowski lui dit qu’il n’en peut plus et lui demande de trouver une arme, il est d’abord incrédule. Plus tard, son patron lui parle clairement de «liquider la vieille». Le gendre lui offre des cadeaux, lui paie des voyages. «Il souffle le chaud et le froid», résume Dauriac à la barre. Le coach finit par demander à son beau-frère d’organiser l’expédition meurtrière. Le meurtre du chauffeur est décrit comme un «détail».

Et Gildo, le fils d’Hélène Pastor, est déjà désigné comme la prochaine cible. Le prof de gym se souvient que le soir de la mort d’Hélène Pastor, le gendre n’a pas annulé la séance de sport. «Yes!» se serait même exclamé celui-ci, en mimant le geste du jackpot. Tout semble accabler Wojciech Janowski. Mais quand on s’appelle Éric Dupond-Moretti, on n’en reste pas aux apparences. Le bouillant avocat qui défend le gendre polonais s’adresse à la Cour: «Vous lui demandez de démontrer qu’il est innocent et de prouver que Pascal Dauriac ne dit pas la vérité. Mais le doute profite à l’accusé!» Le doute, la fille d’Hélène Pastor semble encore l’une des seules à l’éprouver. «J’ai perdu une mère. J’ai perdu un mari que j’adorais, avait-elle expliqué dès l’ouverture du procès. C’est tellement hallucinant que je ne sais plus quoi penser. J’attends la vérité.» Le procès doit durer jusqu’au 19 octobre. (TDG)