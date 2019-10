Au Kosovo, les «chefs de guerre» sanctionnés dans les urnes

La liesse a explosé dimanche, passé minuit, dans le centre de Pristina. Des milliers de personnes ont répondu à l’appel de Vetevendosje, le parti sorti pour la première fois vainqueur des élections parlementaires. «C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre», a déclaré son leader, Albin Kurti.

Le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008 après une décennie de tutelle internationale et le violent conflit de 1998-1999. Depuis, ce sont les «partis de la guerre», fondés par les anciens leaders de la lutte armée kosovare tels que le président Hashim Thaçi et le premier ministre sortant Ramush Haradinaj, qui ont dirigé le pays.

«C’est la première fois depuis la fin du conflit que les partis d’opposition devancent les «partis de la guerre», souligne Arberesha Loxha, directrice exécutive du think tank Groupe pour les études législatives et politiques. L’un d’eux, Nisma, a même échoué à entrer au parlement. Avec en plus l’absence d’incident majeur et de contestation des résultats, Arberesha Loxha considère ces élections comme «historiques».

Un discours plus policé

Avec un peu plus de 25% des voix, Vetevendosje, parti de gauche nationaliste, est désormais la première force politique du pays. Il a été fondé en 2005 par Albin Kurti, connu pour avoir été l’un des leaders des mouvements étudiants anti-Milosevic. Le parti, né d’un activisme très critique des institutions qui a parfois mené à la violence, et son leader ont policé leur discours.

La LDK (Ligue démocratique du Kosovo, droite conservatrice proeuropéenne) est arrivée deuxième avec moins de 1% d’écart. Fondée par Ibrahim Rugova, le «père de la nation» et leader de la résistance non-violente à Milosevic, la LDK est pour la première fois menée par une femme, Vjosa Osmani. Si elle a fait partie de coalitions par le passé, sa leader a exclu de renouer d’anciennes alliances, préférant Vetevendosje.

Les deux partis ont fait une campagne sur les thèmes du changement social, de mesures économiques et de la lutte contre la corruption. Thèmes sur lesquels les partis historiques, après une décennie au pouvoir, présentent un bilan très négatif. «Ce vote n’est pas seulement pro-Kurti ou pro-Osmani. C’est une punition pour les «partis de la guerre», dont la légitimité n’a jamais été aussi faible», analyse Vjosa Musliu, professeure assistante à l’Université libre de Bruxelles.

Le PDK du président Thaçi, arrivé en troisième place (21%), est relégué dans l’opposition avec le parti du premier ministre démissionnaire Ramush Haradinaj (à peine 12% des suffrages).

La future coalition aura fort à faire. En interne, elle devra s’attaquer «à la réforme de l’administration publique et de l’État de droit et à la lutte contre la corruption et le crime organisé», analyse Arberesha Loxha. Les relations avec la Serbie, qui refuse toujours de reconnaître le Kosovo, restent la priorité à l’international. «Ils ont le soutien du public pour faire le ménage, mais ils font face à un système installé pendant une décennie. Et les gens ne sont pas bercés d’illusions», précise Vjosa Musliu.

Dimanche soir, Agron, électeur kosovar habitant dans le centre de Pristina, n’est pas sorti se joindre aux réjouissances. «Je ne ferai la fête que dans quatre ans s’ils ne volent pas mes impôts et font quelque chose de bien», assène-t-il.