Attentat de Stockholm : perpétuité pour l'auteur

Le demandeur d'asile ouzbek radicalisé qui avait lancé un camion de livraison dans une rue piétonne bondée de Stockholm en avril 2017 a été condamné jeudi à la réclusion à perpétuité pour terrorisme. Cinq personnes ont été tuées dans cet attentat.

Rakhmat Akilov, 40 ans, a affirmé au cours de son procès avoir reçu le feu vert de représentants du «califat islamique» autoproclamé en Irak et en Syrie pour effectuer une opération suicide dans la capitale suédoise. Le groupe Etat islamique n'a jamais revendiqué cet attentat qui a coûté la vie à trois Suédoises, dont une fillette qui aurait eu 12 ans ce jeudi, un Britannique et une Belge.

L'Ouzbek a été reconnu coupable de cinq homicides à caractère terroriste et 119 tentatives sur les nombreux passants qui flânaient ce vendredi après-midi dans la rue piétonne la plus fréquentée de Stockholm. Dix ont été blessés au cours de son équipée meurtrière qui n'a pas duré plus de 40 secondes.

Le tribunal spécial de la capitale suédoise, qui a suivi les réquisitions du Parquet, a également prononcé son expulsion à sa sortie éventuelle de prison assortie d'une interdiction définitive du territoire. En pratique, les condamnés à la peine la plus sévère du code pénal suédois effectuent en moyenne 16 ans de prison.

Suicide manqué

Le camion avait fini sa course dans la vitrine d'un grand magasin. Au lieu d'exploser et de tuer l'assaillant comme il a expliqué l'avoir espéré, les bouteilles de gaz disposées dans la cabine pour faire un maximum de victimes s'étaient enflammées, n'occasionnant que des dégâts matériels.

Rakhmat Akilov avait pris la fuite en s'engouffrant dans une station de métro. Il avait été interpellé dans la soirée dans une station essence au nord de Stockholm, repéré par des clients. L'Ouzbek avait été débouté de sa demande d'asile et était sous la menace d'une expulsion au moment des faits. (afp/nxp)