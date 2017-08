Attentat au sud de Barcelone: sept blessés

Attentat de Barcelone Les chefs d'Etat et de nombreux responsables politiques ont condamné l'«attaque terroriste» qui a frappé Barcelone. Plus...

Attentat de Barcelone Ronaldo, Neymar, Nadal ou encore le Barça ont exprimé leur solidarité avec les victimes de l'attaque commise jeudi dans les Ramblas. Plus...

Attentat de Barcelone Le mode opératoire de l'attaque survenue jeudi après-midi au centre de Barcelone a déjà été utilisé pour d'autres attentats en Europe liés à l'EI. Plus...

Attentat de Barcelone La police espagnole a arrêté un Marocain et un Espagnol, soupçonnés d'avoir participé à l'attaque dans les rues barcelonaises. Plus...

Espagne Une fourgonnette a foncé jeudi dans la foule, faisant au moins 13 morts et plus de 100 blessés, un acte revendiqué par l'EI. Deux hommes ont été arrêtés. Plus...