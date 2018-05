Arkadi Babtchenko joue les ressuscités de Kiev

«J’ai promis de mourir à 96 ans, et de me tenir sur la tombe de Poutine. J’essaie de réaliser ce plan.» Dans son premier post Facebook depuis sa «réapparition», Arkadi Babtchenko insiste: il n’est pas mort le mardi 29 mai. Pourtant, l’annonce des services de sécurité d’Ukraine (SBU) était convaincante. Le journaliste russe, 41 ans, critique du Kremlin en exil à Kiev, avait été abattu de trois balles dans la nuque devant la porte de son appartement. Les autorités avaient instantanément accusé la Russie.

Jusqu’à cette conférence de presse du mercredi 30 mai, où Arkadi Babtchenko est apparu détendu et en bonne santé. Le coup de théâtre a fait sensation. Il était le résultat d’une «opération spéciale préparée depuis deux mois», selon Babtchenko. «J’ai reçu des menaces de mort, et le SBU m’a offert son assistance.»

Sauf qu’en lieu et place d’un programme de protection rapprochée, le SBU a organisé sa fausse mort. «Les gars ont travaillé d’arrache-pied», a confié le journaliste, visiblement reconnaissant. Avec succès: le meurtrier potentiel a été placé sous les verrous et un «complot russe visant à perpétrer une attaque terroriste ciblant 30 personnes a été déjoué», selon Vasyl Hrytsak, chef du SBU.

Le procureur général Youri Loutsenko, également présent à la conférence de presse, a déclaré qu’il avait été nécessaire de faire croire à la mort de Babtchenko afin que les organisateurs du complot pensent avoir réussi leur coup. Le président ukrainien, Petro Porochenko, a assuré que l’Ukraine assurerait la protection du journaliste russe et de sa famille.

Longue liste

En Ukraine, l’annonce de son meurtre avait été prise très au sérieux. Elle s’ajoutait à une longue liste d’assassinats de personnalités politiques et de journalistes. Depuis 2014, des attaques spectaculaires, pour beaucoup menées dans le centre de Kiev, en plein jour, ont visé des critiques du Kremlin, des vétérans des guerres de Tchétchénie et du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, des associés de l’ancien régime autoritaire de Viktor Ianoukovitch ou encore une avocate des droits de l’homme. Les crises politiques et économiques, combinées au climat de guerre, et la circulation illégale d’armes à feu ont alimenté un climat d’insécurité qui semble ne laisser personne indemne.

Les autorités sont très critiquées pour le manque de protection accordée aux personnes menacées, mais aussi pour leur impuissance à faire aboutir la plupart des enquêtes. L’explosion de la voiture du journaliste d’origine biélorusse Pavel Chèrement, en juillet 2016, dans le centre de Kiev, n’est toujours pas élucidée.

Réactions

Cette «opération spéciale» impliquant Babtchenko visait peut-être à mettre en avant leur prévoyance et professionnalisme. Elle suscite néanmoins des réactions mitigées. Reporters sans frontières s’est indigné sur Twitter que les services de sécurité d’Ukraine aient manipulé des faits «pour leur guerre de l’information». «Il est toujours profondément dangereux que des États jouent avec les faits, et de surcroît sur le dos des journalistes», s’est fendu le secrétaire général, Christophe Deloire.

La réaction russe relativise aussi le succès de cette «opération spéciale». Mercredi, un communiqué des affaires étrangères dénonçait une «mise en scène, (…) bien évidemment une nouvelle provocation antirusse». Tout en se félicitant que «ce citoyen russe soit vivant». (TDG)