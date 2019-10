Anne Hidalgo, la maire détestée qui a transformé Paris

Dans la somptueuse salle de réception, un grand portrait photographique de Jacques Chirac repose sur un chevalet – hommage de la maire de Paris à son prédécesseur, mais aussi subtile rappel que le petit nombre de ceux qui sont parvenus à se hisser jusqu’ici appartiennent à la plus sélecte aristocratie politique du pays. La Ville de Paris, c’est une dizaine de milliards d’euros de budget, 51 000 employés, un pouvoir énorme concentré dans les mains d’une personne. La voilà justement, Anne Hidalgo, entourée de son premier adjoint, Emmanuel Grégoire, et de ses communicants. Nous sommes jeudi 3 octobre, la journée s’annonce calme et elle reçoit à déjeuner quelques journalistes de quotidiens européens.

Il y a un an et demi, Anne Hidalgo cristallisait encore toutes les détestations. On lui reprochait d’avoir semé le chaos en fermant les voies routières sur les quais de la Seine, on l’accusait d’autoritarisme, on s’indignait de son incompétence avec les couacs du Vélib’, on dénonçait une ville sale, engorgée de travaux, hostile aux automobilistes… Pour faire bonne mesure, son premier adjoint démissionnait avec fracas l’automne dernier. Bref, Anne Hidalgo semblait à terre.

En tête pour les municipales

Aujourd’hui, elle a retrouvé le sourire. Selon un sondage publié il y a trois semaines dans le «Journal du Dimanche», elle fait la course en tête pour les municipales de mars prochain. Avec 24% des intentions de vote au premier tour, elle devance les deux candidats macronistes qui s’entre-dévorent: Benjamin Griveaux (17%) et Cédric Villani (15%).

Que s’est-il passé pour expliquer cette bascule?

On passe à la salle à manger, majestueuse. À peine s’est-on installé qu’Emmanuel Grégoire, à la droite de la maire, croque dans sa miche de pain. «Il a beaucoup d’appétit, ça fait plaisir à voir», se moque Anne Hidalgo, mais elle ajoute: «Depuis qu’il est arrivé, Emmanuel nous a permis de retrouver une parole, de la sérénité, du collectif. Ça se voit à la façon dont on a redressé la situation.» Venant d’une femme réputée pour sa dureté et son égoïsme, du moins selon ses détracteurs, l’hommage vaut son pesant.

Mais il y a plus. «En 2014, j’ai été élue sur une proposition forte: lutter contre la pollution automobile et faire baisser la place de la voiture dans Paris», rappelle la maire. C’est ce qu’elle a fait. Par la fermeture des voies autoroutières sur les berges de la Seine, transformées en zones de promenade avec gargotes, par la création de 60 km de pistes cyclables, dont des voies bidirectionnelles sur le boulevard de Sébastopol (nord-sud) ou la rue de Rivoli (est-ouest), par l’aménagement de places comme la Bastille ou Nation, où l’emprise des voitures a diminué de 60 à 70%, elle a transformé la ville. C’était au prix de travaux omniprésents dont les résultats commencent seulement à se faire voir.

Changement de culture

«Nous sommes passés d’une culture où la ville s’organisait autour de la voiture à une culture différente», résume Anne Hidalgo. Pendant qu’elle parle, des sirènes de police incessantes troublent le repas: tout en savourant les ravioles au curcuma et germes de poireaux, on se dit que le confort de l’Hôtel-de-Ville a ses limites… Soudain, la maire prend son téléphone: «Excusez-moi, le préfet appelle.»

En son absence, Emmanuel Grégoire met les points sur les i: «Nous avons baissé la pollution de l’air de 5% par année, et cela en réduisant l’espace disponible pour les automobiles. C’est ce qu’on appelle le «pincement»: créer des contraintes pour changer les comportements. Bien sûr, c’est stressant, mais la grande victoire politique d’Anne Hidalgo, c’est d’avoir converti en un mandat nos opposants politiques les plus radicaux.»

Justement, la maire revient: «Il y a eu une attaque au couteau dans la cour de la préfecture, l’assaillant a été abattu.» Tout en guettant son portable du coin de l’œil, elle reprend la conversation. Les trottinettes: «Pour intervenir, il fallait changer la loi: qu’un problème de trottinette doive se régler dans le bureau d’un ministre, c’est un archaïsme bien français.» Le logement: «Depuis 2014, nous avons créé 7000 logements sociaux par an. À Paris, 550 000 personnes des classes moyennes ou populaires vivent dans ces appartements qui représentent 22% du parc immobilier total, contre 13% en 2001.».

Elle veut parler d’Airbnb et des 40 000 logements loués à Paris sur des plateformes numériques, ce qu’elle voudrait interdire dans les arrondissements du centre, mais le téléphone sonne: «Il y a cinq morts, il faut que j’y aille!» Une demi-heure plus tard, les alertes sonnent: quatre morts plus l’assaillant. Elle était bien informée…