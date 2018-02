Angela Merkel à l’aube d’un quatrième mandat

Jamais l’Allemagne d’après-guerre n’a dû attendre aussi longtemps après des élections pour avoir un nouveau gouvernement. Si tout va bien, Angela Merkel devrait être élue le mois prochain, près de six mois après le scrutin du 24 septembre dernier. Mais, après l’échec des négociations en automne entre chrétiens-démocrates, Verts et libéraux, les choses sont allées cette fois rapidement, même si les Allemands se lassaient.

Pour Angela Merkel, l’accord trouvé mercredi matin avec les sociaux-démocrates du SPD pour former un nouveau gouvernement de grande coalition – le troisième depuis que la chancelière est arrivée au pouvoir en 2005 – était aussi une question de survie politique. L’alternative aurait été de nouvelles élections qui auraient constitué un aveu d’échec pour Angela Merkel.

La chancelière devait donc trouver un accord avec les sociaux-démocrates qui, après la fermeture des bureaux de vote le 24 septembre dernier, avaient annoncé qu’une nouvelle grande coalition était exclue. Le parti, à commencer par son président, Martin Schulz, a donc dû se livrer à une savante acrobatie rhétorique pour justifier sa volte-face.

Base partagée

La base du SPD est partagée sur une nouvelle grande coalition. Beaucoup estiment qu’elle a contribué à l’échec historique du parti en septembre qui a obtenu 20% des voix. Ces états d’âme se sont exprimés lors du congrès extraordinaire du SPD le mois dernier. Le feu vert en faveur de négociations avec la droite a été obtenu à l’arraché avec seulement 56%.

Cette demi-humiliation infligée par les militants à la direction du SPD aurait a posteriori joué en faveur des négociateurs. Angela Merkel devait lâcher du lest pour que les responsables du SPD puissent convaincre leurs membres d’approuver l’accord. Le vote doit se tenir d’ici à début mars.

Le SPD obtient des compromis dont il peut se targuer sur des dossiers qui lui tiennent à cœur, comme les retraites des personnes les plus pauvres, l’éducation, le logement ou la réduction du recours aux CDD. L’accord prévoit de placer le prochain mandat sous le signe de la relance de l’Europe, le thème de prédilection de Martin Schulz, ancien président du Parlement de Strasbourg, et de donner une réponse qui se fait attendre depuis l’automne aux propositions d’Emmanuel Macron. Le texte accepte prudemment l’idée française d’un budget d’investissement pour la zone euro et d’une meilleure protection des pays membres face aux crises financières.

Ministères clés

Ces avancées en faveur du SPD se traduisent aussi dans la répartition des postes ministériels. Les sociaux-démocrates conservent le Ministère des affaires étrangères qui doit revenir à Martin Schulz, ainsi que les Affaires sociales. Le second est un poste important pour mettre en place le programme social prévu par l’accord. Mais surtout, le SPD arrache aux conservateurs le Ministère des finances, un bastion stratégique pour distribuer les milliards de surplus budgétaires disponibles durant la législature à venir. Le ministère a son mot à dire sur la plupart des réformes à venir. Il joue aussi un rôle central pour la politique européenne à côté de la chancellerie.

Symbole conservateur

Cet état des lieux a conduit certains à se demander où se trouvait encore l’empreinte des conservateurs dans l’accord. Les questions d’immigration et de sécurité en sont un exemple. La nomination de Horst Seehofer, encore patron de la Bavière et de la CSU, au poste de ministre de l’Intérieur, mais aussi – c’est nouveau – de la Patrie, en est un symbole. Partisans d’une politique plus ferme sur l’immigration et durant la crise des réfugiés, la CSU et Horst Seehofer ont mené la vie dure à Angela Merkel durant son précédent mandat. Le contrat de coalition prévoit que le nombre de nouveaux migrants arrivant en Allemagne ne doit pas dépasser une fourchette comprise entre 180 000 et 220 000 personnes par an, ce qui rappelle la limite supérieure exigée depuis des mois par les Bavarois.

Critiques de l’économie

L’accord trouvé a suscité les critiques de l’opposition, mais aussi des milieux économiques qui dénoncent la part trop belle faite à la redistribution et auraient souhaité des baisses d’impôts. Pour certains, la CDU a lâché trop de lest. Un éditorialiste du quotidien populaire Bild Zeitung évoque «un gouvernement SPD dirigé par une chancelière chrétienne-démocrate». Un autre journaliste du même journal rappelle qu’Angela Merkel a en revanche atteint son but principal, rester au pouvoir. Certes, son autorité est égratignée et ce nouveau mandat sera sans doute le dernier. Mais elle reste très populaire au sein de son parti où personne ne lui fait de l’ombre. La «merkelmania» a reculé chez les Allemands mais plus de la moitié d’entre eux continuent de lui faire confiance.

