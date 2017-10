Andrej Babis devra former un gouvernement

Le président tchèque Milos Zeman a annoncé dimanche son intention de nommer Andrej Babis au poste de Premier ministre. Il s'exprimait au lendemain de la victoire de son parti aux législatives.

L'Action des citoyens mécontents (ANO) a remporté 29,6% des voix, soit près de trois fois plus que son plus proche rival. Mais son chef de file, mis en examen début octobre pour détournement de fonds européens, pourrait avoir fort à faire pour former une coalition.

Sociaux-démocrates et chrétiens-démocrates ont exclu samedi de cohabiter avec quelqu'un qui fait l'objet d'une procédure judiciaire. Andrej Babis, qui nie toute malversation et parle d'un complot politique, s'est quant à lui dit ouvert à toutes les alliances.

Attaque informatique

Le Bureau tchèque de la statistique (CSU) a déclaré dimanche que les sites internet utilisés pour la présentation des résultats électoraux avaient été samedi après-midi l'objet d'une attaque informatique par déni de service, consistant à rendre ces sites inutilisables.

«Au cours du processus (du vote) a eu lieu une attaque par déni de service visant l'infrastructure de la société O2, à laquelle on fait appel pour les élections», a déclaré CSU en assurant que les opérations de dépouillement n'avaient pas été affectées.

«De ce fait, les serveurs volby.cz et volbyhned.cz ont été temporairement inaccessibles. L'attaque n'a affecté en rien l'infrastructure utilisée pour la transmission des résultats électoraux au siège du CSU, pas plus que le traitement indépendant des données», a ajouté CSU.

En janvier dernier, le ministère tchèque des Affaires étrangères avait annoncé que des pirates avaient réussi à s'introduire dans des dizaines de messageries, une attaque qui rappelait celle qui avait visé le Parti démocrate en 2016 et que l'administration Obama avait imputée à la Russie. (ats/nxp)