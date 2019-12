Alors, stop ou encore, les grèves? Plutôt encore

Il est le grand absent de ces dernières semaines tumultueuses. La traditionnelle allocution de la Saint-Sylvestre, ce mardi soir, va fournir à Emmanuel Macron l’occasion de s’adresser à un pays toujours très fortement paralysé par les grèves des transports. Le président devrait prôner l’apaisement, dit-on à l’Élysée. Mais pas sûr que ce message suffise à éteindre la colère que suscite toujours sa réforme des retraites, qui prévoit l’instauration d’un régime universel à points et la suppression des 42 régimes spécifiques de pensions. Car la situation sur le front social ne fait que se tendre.

Les manifestants maintiennent la pression. Ils ont encore été 10'000 à manifester samedi, dont près de la moitié à Paris, où des incidents ont éclaté. Et les syndicats les plus opposés à la réforme, la CGT et Force Ouvrière, appellent déjà à se remobiliser à la rentrée avec une nouvelle journée nationale d’action le 9 janvier.

Surtout, la galère se poursuit dans les transports. En ce week-end de chassé-croisé de vacanciers, seuls 6 TGV sur 10 circulaient. Et c’était bien pire encore sur les petites lignes, avec moins d’un train régional sur deux assuré. Quant au métro, la situation s’est tout de même améliorée ce lundi, avec douze lignes qui fonctionnent désormais à Paris, du moins selon des horaires restreints. «Une amélioration significative», selon la direction de la RATP. Il est vrai qu’au début du conflit, seules les deux lignes parisiennes automatiques fonctionnaient.

Échanges de piques

«Le gouvernement joue le pourrissement et organise le bordel», a accusé ce week-end le leader de la CGT Philippe Martinez, dans le «Journal du Dimanche». «Je vois soudain avec un peu d’amusement la CGT réclamer des négociations alors qu’elle n’a pas répondu à nos invitations jusqu’ici», lui a répondu le secrétaire d’État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari. Avec sa ministre de tutelle, Élisabeth Borne, il s’est rendu ce week-end au centre opérationnel de la SNCF, histoire de montrer que le gouvernement ne restait pas les bras ballants. Quelques jours plus tôt, la ministre des Transports et de la Transition écologique avait été critiquée pour ses vacances à Marrakech en pleine crise. Ambiance…

L’Exécutif, qui reprendra les concertations le 7 janvier avec les partenaires sociaux, cherche toujours le soutien des syndicats réformistes. Mais celui-ci reste très hypothétique, la CFDT, principale centrale syndicale de France, refusant toujours catégoriquement l’instauration d’un âge pivot à 64 ans, alors que la retraite en France est actuellement fixée à 62 ans.

Record battu

Bref, c’est l’impasse alors que le record de l’hiver 1995 a été battu. Cette année-là, le pays avait été bloqué pendant trois semaines jusqu’à ce qu’Alain Juppé, alors premier ministre de Jacques Chirac, décide de capituler en renonçant à sa réforme des… régimes spéciaux de retraites.

En ira-t-il de même cette fois? Peu probable, car la situation n’est pas totalement comparable. Il y a vingt-quatre ans, le soutien à la grève n’avait fait que grimper dans l’opinion. On parlait même de mouvement «par procuration». Cette fois, le soutien aux grévistes reste majoritaire. Mais il ne grimpe pas, comme à l’époque. Il s’effrite même quelque peu, passant de 56% début décembre à 51% aujourd’hui. «La situation est figée», observe Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’Institut français d’opinion publique (Ifop).

Alors, stop ou encore, les grèves? Plutôt encore. Le bras de fer a toutes les chances de se poursuivre. Car d’une part, les grévistes bénéficient de «cagnottes» de grève – celle de la CGT a dépassé le million d’euros – leur permettant de tenir dans la durée, même si le taux de grévistes a chuté à 7,1% pour l’ensemble des personnels de la SNCF et à 32,5% chez les conducteurs (au plus fort du mouvement, huit conducteurs de train sur dix avaient cessé le travail).

Petits gestes

D’autre part, le gouvernement, prenant son temps, s’active en coulisses pour fissurer le front interprofessionnel. Après avoir garanti aux policiers et aux militaires qu’ils pourraient continuer à partir en retraite avant les autres Français, il a lâché du lest auprès des syndicats des pilotes de ligne et des hôtesses et stewards. Un geste payant: ceux-ci ont levé leur préavis de grève pour début janvier. Des discussions semblables sont en cours avec les marins et les danseurs de l’Opéra de Paris.

L’Exécutif joue la montre: le projet de loi doit être présenté en Conseil des ministres le 22 janvier pour un débat au parlement à partir de février et un vote avant la fin du premier semestre.