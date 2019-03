Acculée, Theresa May se dit prête à démissionner

Theresa May a annoncé son imminente démission. «J’ai entendu très clairement l’humeur au sein du parti conservateur», a-t-elle expliqué mercredi soir lors d’une réunion avec ses députés. «Je sais qu’il y a un désir d’une nouvelle approche et d’un nouveau dirigeant pour la seconde phase des négociations sur le Brexit et je n’y ferai pas obstacle. […] Je suis prête à quitter ce poste plus tôt que je ne l’avais prévu pour faire ce qui est bon pour notre pays et notre parti.»

Pas de date précise

Accord ou pas accord sur le Brexit, Theresa May lâchera donc la direction du pays dans les prochaines semaines. Même si elle n’a précisé aucune date, ce sera sans doute peu après le 22 mai, la nouvelle date déterminée par les Vingt-Sept pour le Brexit. Elle demeurera néanmoins en charge des affaires courantes au 10 Downing Street jusqu’à l’élection de son successeur, d’ici à la mi-juillet.

Lorsqu’elle est apparue le 12 juillet 2016 sur le parvis du parlement de Westminster aux bras de son mari Philip, un banquier avec qui elle est mariée depuis 1980, la toute nouvelle cheffe du parti conservateur a promis de «construire un meilleur Royaume-Uni» en donnant «aux gens plus de contrôle sur leur vie».

Un conservatisme différent

La veille, cette fille d’un pasteur anglican, issue d’un milieu bien plus modeste que son prédécesseur, David Cameron, a déjà clairement marqué son ambition d’un «type différent de conservatisme». «Nous ne croyons pas que dans les marchés, mais dans les communautés», assure-t-elle. «Nous ne croyons pas seulement dans l’individualisme, mais dans la société. Nous ne détestons pas l’État, nous nous valorisons le rôle que seul l’État peut jouer. Nous croyons que tout le monde, et pas seulement les quelques privilégiés, a le droit de prendre possession de ce qui importe dans sa vie.»

Theresa May marque ainsi son droit d’inventaire sur l’héritage laissé par l’équipe de son prédécesseur. Elle s’appuie pour cela sur le résultat du référendum, «un vote pour quitter l’Union européenne, mais aussi un vote pour un changement sérieux». Sans savoir qu’elle se fera engloutir par cet enjeu au cours des années suivantes.

Lors du congrès du parti conservateur deux mois et demi plus tard, elle commence à dévoiler sa vision du Brexit, jusqu’alors limité au cryptique «un Brexit signifie un Brexit et nous en ferons un succès!» Elle indique alors que «nous ne quittons pas l’UE pour redonner le contrôle de l’immigration ou retourner sous la juridiction de la Cour européenne de justice. Nous sortons pour redevenir un pays souverain et indépendant.» Son discours est marqué par son obsession de l’immigration, évident après ses six années passées à la tête du Ministère de l’intérieur entre 2010 et 2016. Il montre également l’influence grandissante des Brexiters. Elle les avait intégrés à son gouvernement pour éteindre leur voix, elle est en fait en train de se faire grignoter de l’intérieur.

Le poids des durs

Même si les meneurs Brexiters avaient exposé pendant la campagne du référendum leur appréciation des aspects économiques de la relation britannique avec l’UE, principale motivation de leur entrée dans l’organisation européenne en 1973, elle finit par se laisser emmener par les plus radicaux d’entre eux.

Le 17 janvier 2017, lors de la première présentation officielle de sa vision du Brexit, elle explique donc la nécessité de sortir du marché unique, ce qui n’était guère une surprise au regard de sa volonté de mettre fin à la liberté de mouvement, mais aussi de l’union douanière. Alors que rien dans le résultat du référendum ne l’y pousse, même si elle clame depuis le contraire. Si ce n’est son refus de se dresser face à l’aile eurosceptique radicale de son parti, qui ne rassemble guère plus d’une cinquantaine de députés sur les 330 dont elles disposent alors à la Chambre des Communes.

Dépendante

Cette stratégie va devenir plus visible après sa défaite partielle lors de l’élection générale anticipée du 8 juin 2017, appelée par ses soins. Elle perd alors sa majorité parlementaire et devient véritablement dépendante de son aile eurosceptique. Surtout que ses choix de négociateurs en chef du Brexit s’avèrent désastreux. David Davis se révèle incapable, fainéant et peu enclin au dialogue avec ses homologues européens. Son successeur Dominic Raab se rend plus régulièrement à Bruxelles, mais il démissionne dès l’accord annoncé en novembre dernier.

Entêtement

Ce départ est significatif de l’incapacité de Theresa May à admettre que les puristes du Brexit n’accepteront qu’un Brexit idéal, c’est-à-dire qui interdise tout lien formel avec l’UE autre que sous la forme d’un traité de libre-échange. Elle s’entête néanmoins, fidèle à son image de «femme terriblement difficile». Même si certains d’entre eux comme le député Jacob Rees-Mogg ont in fine décidé de soutenir son accord, il est peut-être trop tard: les partisans d’un Brexit doux sont entrés en action pour éviter un «no deal». Theresa May n’y aura pas résisté, que son accord soit adopté ou non ces prochains jours.

(TDG)