39 corps découverts dans un camion bulgare

Trente-neuf corps ont été découverts dans la nuit de mardi à mercredi à Grays dans l'Essex, à l'est de Londres, dans un camion dont le chauffeur, originaire d'Irlande du Nord et âgé de 25 ans, a été arrêté pour meurtre, a annoncé la police britannique. Le premier ministre Boris Johnson a réagi Twitter: «Je suis horrifié par le tragique incident dans l'Essex (...) Mes pensées sont avec ceux qui ont perdu leur vie et leurs proches», a-t-il écrit.

I’m appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones.