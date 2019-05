Tout a commencé par le pont, puis la frontière a été supprimée

Au cours de son existence, sans avoir changé d’endroit, la grand-mère de Tomislav Vukovic a eu cinq nationalités. Ce sont des histoires du XXe siècle, celui des grandes guerres. Tomislav, le petit-fils, a vu le jour il y a cinquante-deux ans sur les rives de l’Adriatique, dans la localité croate de Rijeka. À l’âge de 4 ans, il a voyagé en Suède avec sa famille et s’y est d’ailleurs établi. Il n’a pas vécu ce qu’a connu sa grand-mère, qui, à la même époque, devait franchir successivement chaque frontière, pièces d’identité en main, chaque fois qu’elle visitait sa ville natale. «Aujourd’hui, je peux me rendre en Croatie en voiture sans montrer mon passeport», pointe-t-il avec une certaine fierté dans un café de la ville de Malmö, au sud-est de ce pays nordique. L’Europe a bien changé. En réalité, ce café, Tomislav le prend en Suède alors qu’il travaille à Copenhague (Danemark). La solution: traverser le pont de l’Oresund qui relie les deux pays, un mastodonte d’acier de 82 000 tonnes inauguré en juillet 2000 grâce à la détermination des Danois et des Suédois et, en partie, aux fonds de l’Union européenne.

Il est impressionnant: 16 kilomètres, deux pylônes pointus en son centre et l’impossibilité de discerner son autre côté au vu de la distance et de l’immersion d’un de ses tronçons dans un tunnel pour préserver le trafic de l’aéroport de Kastrup, à Copenhague. En 1991, après des dizaines d’années de tiraillements et poussés par Bruxelles, les Danois et les Suédois se sont entendus sur sa construction — à laquelle devait participer la société espagnole Dragados. Il devait coûter quatre milliards d’euros, financés à 50 pour cent par l’UE par l’intermédiaire de la Banque européenne d’investissement. Huit années plus tard, ils sont passés vaille que vaille de l’autre côté de la frontière et se sont lancés. Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu.

Jopas Wulff, 49 ans et natif de Höllviken, en Suède, supervise le trafic routier, même si la traversée par voie ferroviaire est également possible. Il a pratiquement réponse à tout. À partir du centre de contrôle de Limhamn, en périphérie de Malmö, il signale que «compte tenu de la proximité de deux grandes villes et des deux pays, le pont visait essentiellement à permettre à la région [de l’Oresund, située entre la Suède et le Danemark, avec approximativement quatre millions d’habitants] d’en former une seule.» Les voitures et les camions ont commencé à l’emprunter, mais leur nombre était inférieur aux prévisions. En haute saison, ils totalisaient entre 5000 et 6000 véhicules. «Le manque d’attrait du pont devait être résolu», poursuit Wulff. Des campagnes misant sur des tarifs compétitifs ont démarré, puis, facteur important, la crise a commencé en 2007. Le pont a pêché en eau trouble et est sorti gagnant. De fait, la couronne suédoise a perdu sa valeur par rapport à la Danoise, menant à la situation qui perdure aujourd’hui. De fait, les Suédois cherchent un emploi, par ailleurs mieux rémunéré, au Danemark, et les Danois, une maison du côté suédois, où le logement est moins cher. Avec environ 20 000 véhicules qui le traversent au quotidien et quelque 31 000 trajets en train, les chiffres du trafic restent stables. En définitive, près de 70 000 personnes franchissent chaque jour le détroit de l’Oresund par ce pont.

La suspension de Schengen

Tomislav réside au nord de la ville suédoise de Lund. Au départ, pour se rendre de sa maison à son travail à SOS International, une compagnie d’assurances installée quant à elle au Danemark, il prenait le train. «Les difficultés ont commencé avec les réfugiés, il y a environ trois ans», dit-il. «On a brusquement fermé les frontières et on nous a contraints de présenter notre passeport. Je mettais une heure pour aller au travail à Copenhague. Or au retour, à cause de la question des réfugiés, des contrôles étaient effectués à Copenhague [au Danemark] et à Malmö [en Suède]. Rentrer chez moi me prenait donc de deux à trois heures. Comme j’avais une fille, dans mon cas, ce n’était pas pratique.» Il a dû emprunter la voiture. Musique à fond, il passait ainsi de l’autre côté.

Le pont de l’Oresund avait réussi à estomper la frontière entre les voisins du nord. Des Danois qui étudient en Suède, des Suédois qui travaillent au Danemark, des chauffeurs routiers qui traversent l’Europe, des touristes étrangers. Peu importe. Tel est l’espace Schengen, celui de la libre circulation des personnes dans l’UE. Autrement dit, le sceau par excellence de l’identité communautaire. Mais entre la fin 2015 et le début 2016, la Suède s’est prononcée sur sa suspension et le Danemark lui a emboîté le pas. Une situation qui perdure. La raison invoquée s’appuyait dans un premier temps sur l’entrée de réfugiés, puis aujourd’hui, sur des questions de sécurité peu précisées.

Il n’y a pas lieu d’exagérer. Ellen Johansson, suédoise de 21 ans, qui, à l’instar du fondateur d’Ikea, est originaire d’Agunnaryd, ignore à quoi ressemblait l’accès avant ces contrôles. À présent, la présentation occasionnelle de son permis de conduire — la formalité de base que les Suédois et Danois traversant l’Oresund doivent remplir — ne la dérange pas non plus. Depuis un peu plus d’un an, elle prend le train à la gare de Norreport, à Copenhague pour se rendre à l’Université de Lund, où elle suit une maîtrise en biotechnologie. «Je n’ai pas l’impression de voyager entre deux pays, peut-être parce que je suis suédoise et que j’ai toujours connu le pont. Quand il était en construction, il était déjà facile de se rendre au Danemark, surtout à l’aéroport», explique-t-elle en souriant, assise à la fenêtre d’un des wagons.

La bureaucratie!

Née en Suède, elle a pourtant déjà vécu aux États-Unis et, avec son compagnon, elle réside aujourd’hui au Danemark. Dans ce cas, le conte de fées nordique compte aussi son petit ogre. «En vivant à Copenhague, j’ai, en revanche, l’impression d’être dépaysée; je ne parle pas danois» pointe Ellen. Tout n’est pas toujours rose. Tôt ou tard, une très large majorité des personnes interrogées au cours de ce reportage évoquent les formalités. Tomislav Vukovic l’avait déjà évoqué. Il travaille en effet au Danemark, où il paie ses impôts. Or, par exemple, il ne sait pas exactement quand il prendra sa retraite — pour les Suédois, le seuil est fixé à 65 ans, contre 67 ans pour leurs voisins danois.

Presque toutes ces questions trouvent une réponse, à savoir Oresunddirekt, le service d’information transfrontalier traversé au quotidien par les demandes liées au géant d’acier. Sandra Forsén, 43 ans, née à Helsingborg, Suède, en est responsable. Imaginons que vous vivez à Malmö (Suède) et que vous décrochez un emploi à Kastrup (Danemark). En combien de temps pouvez-vous régulariser mes documents? Forsén affiche une certaine prudence: «Il faut compter près de deux semaines.» Ce n’est pas mal du tout. La bureaucratie est lourde, mais elle fonctionne.

De plus, le portait que dresse cette fonctionnaire à l’issue des milliers de questions posées par les utilisateurs du pont est sans appel: «Si vous vivez en Suède et que vous travaillez au Danemark, votre salaire sera automatiquement plus élevé puisque la couronne danoise a plus de valeur que la Suédoise, ce qui est positif pour ce marché du travail. Et si vous faites la navette du Danemark vers la Suède pour votre emploi, vous bénéficiez d’autres avantages, notamment le système suédois de sécurité sociale, bien plus complet.» Telle est la situation, du moins dans les grandes lignes.

Martin Nielsen, un Danois de 43 ans né à Haderslev, a suivi ce parcours. Il vit près de la gare d’Orestad à Copenhague. Jusqu’à il y a cinq ans, il collaborait dans son pays avec une équipe de Danois et de Suédois. Ils ont créé une entreprise de l’autre côté du détroit, à Malmö. Ils lui ont proposé de passer sur l’autre rive pour rejoindre Plug and trade, une start-up dans le commerce électronique. Il s’est renseigné auprès d’Oresunddirekt, puis il a accepté. Le pont fait partie de sa vie. Interpellé sur le temps nécessaire pour rejoindre son travail, son calcul commence au moment où il monte dans le train et allume son ordinateur portable. Rien de plus. «Il est tout aussi facile de travailler pour une entreprise suédoise qu’à Copenhague», raconte-t-il juste après le passage du contrôleur. «Si je devais chercher un nouvel emploi, grâce au pont, le nombre d’entreprises à scruter augmenterait de 25 pour cent. La langue est l’un des inconvénients, car le suédois n’est pas ma langue maternelle, mais ce n’est pas si grave.»

Il y a huit années, un feuilleton télévisé a également renforcé la notoriété, s’il s’en faut, du pont de l’Oresund, mais l’analogie ne va pas plus loin. Contrairement à cette série, personne n’a d’ailleurs perdu la vie sur le pont au cours de ses vingt années d’existence. Il reste à croiser les doigts.

