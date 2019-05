Le Land de Saxe dans l’étreinte des radicaux allemands

Début mai, Wiener Platz, au centre de Dresde. Deux mille personnes environ se sont rassemblées devant la gare. Des hommes d’âge mûr, pour la plupart. Sur la scène, Siegfried Däbritz. Il clame que Merkel a voulu détruire l’Allemagne en acceptant d’accueillir réfugiés et migrants en 2015. Comme tous les lundis, son discours inaugure une manifestation de PEGIDA, association qui lutte contre «l’islamisation de l’Allemagne». Elle suscite la controverse en Allemagne en raison des opinions de son président, affilié par le passé à des mouvements et des partis fascisants auxquels il est arrivé de glorifier le IIIe Reich. Däbritz vient du milieu raciste des hooligans. Il s’est avéré trop radical même pour l’AfD, dont les autorités saxonnes n’ont pas voulu l’inscrire sur sa liste de candidats aux élections fédérales, il y a deux ans. En revanche, il est très populaire auprès des fidèles sympathisants de PEGIDA, qui le surnomment «Zigim».

«Et vous, vous êtes qui?», nous demande d’un air méfiant un homme âgé, qui se présente comme Ewald, alors que nous filmons la manifestation de loin. Il se radoucit seulement quand nous lui expliquons que nous sommes des journalistes polonais. «Ah, ça va, alors. Je pensais que vous étiez de ces gauchistes qui filment nos visages pour les mettre ensuite sur internet et nous traiter de fascistes…»

«Il faut tous les mettre dehors»

Ewald et ses deux compagnons du même âge assurent qu’ils participent aux défilés de PEGIDA quasi depuis sa création (ndlr: soit depuis 2014) et y viennent régulièrement. «Pourquoi? Tu n’es au courant de rien? Ils débarquent tous ici comme s’ils étaient chez eux. Parmi ceux qui sont arrivés depuis 2015, aucun ne veut faire d’études ou travailler. Ils se contentent de tendre la main pour obtenir de l’argent. Et nous, il faudrait qu’on reste assis sans rien dire, sous peine de passer pour des extrémistes…», lance l’ami d’Ewald, les cheveux gris pigeon. «Il faut tous les mettre dehors», ajoute le second, en blouson de cuir, en faisant un geste de résignation.

Ewald fait la moue quand il entend ce que disent ses deux compagnons. «Mais non, ce n’est pas tout à fait comme ça que…» Il attend que nous nous mettions un peu à l’écart pour développer sa pensée. «Ils ont un point de vue un peu différent du mien. Moi, j’ai un fils qui habite en Bavière. Je lui dis: ‘Tiens, il y a beaucoup d’étrangers chez vous’, quand on croise une personne de couleur dans la rue. Alors il s’énerve. Il dit qu’une personne de couleur peut très bien habiter en Allemagne depuis plusieurs générations déjà, payer ses impôts ici et être un citoyen exemplaire. Je me dis qu’il a peut-être raison…»

Ewald habite dans la ville de Niesky, à quelques kilomètres de la frontière polonaise. Il se plaint de l’explosion de la criminalité depuis que les frontières ont disparu. Ses voisins ont déjà été cambriolés plusieurs fois et la police n’arrive jamais à mettre la main sur les coupables, car ils n’ont qu’à emprunter le pont sur la rivière pour passer de l’autre côté. Après, c’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. L’Union européenne ne lui a rien apporté et sa qualité de vie ne s’est pas améliorée depuis la réunification.

En Haute-Lusace, nombreux sont ceux à penser comme lui. L’AfD enregistre une popularité record et lors des dernières élections fédérales allemandes, dans les régions frontalières avec la Pologne et la République tchèque, elle a même battu les conservateurs de la CDU, qui avait dirigé le Land à plusieurs reprises. Depuis de nombreuses années, le maire issu de ce parti dirige également la ville frontalière de Görlitz. L’AfD y est au coude-à-coude avec les chrétiens-démocrates. Son candidat, Sebastian Wippel, est un ancien policier. Son programme est axé autour du rétablissement de la sécurité dans la ville. Dans le journal local «Sachsische Zeitung», il a déclaré qu’il est pour la construction d’une clôture le long de la frontière. Cela a immédiatement déclenché un petit scandale car, dans la ville frontalière de Görlitz, il n’est pas de bon ton de critiquer la coopération avec la ville voisine de Zgorzelec et d’irriter le voisin polonais.

La clôture était une métaphore

Wippel a expliqué qu’il a été mal interprété. La clôture était une métaphore, il voulait parler de l’arrestation des criminels, ainsi que des vandales et des ivrognes qui importunent la population. «Du côté polonais, il est interdit de boire dans les lieux publics, alors tous ceux qui encombrent l’espace public et font du tapage viennent chez nous.»

Mais il reconnaît qu’il n’a aucune marge de manœuvre. Il ne peut pas interdire la consommation d’alcool dans sa ville, car elle est autorisée en Allemagne. Il ne peut pas non plus instaurer de contrôle aux frontières, tant souhaité, car cela ne relève pas de sa compétence. Il promet donc de renforcer la police municipale et d’augmenter la fréquence des contrôles près de la frontière.

Lors de notre entrevue, il nous présente également deux candidats de son parti au Conseil municipal d’origine polonaise, censés prouver qu’il est néanmoins candidat à la mairie et qu’il tient à entretenir de bonnes relations avec la Pologne. (TDG)