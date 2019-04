Comment l'Europe aide à ramener ses jeunes vers l'emploi

Les rues de Molenbeek sont un labyrinthe de droites perpendiculaires. Maxime Herbiet, 22 ans, les parcoure chaque matin depuis quelques mois pour rejoindre la place de la Minoterie. Un chemin quotidien qui n’est pas sans lui rappeler son parcours scolaire, fait de revirements après avoir essayé des études en communication puis en graphisme. Il a décroché un stage chez Molengeek, une association sans but lucratif qui propose des formations en codage avec un taux d’emploi à la clé proche des 100%.

C’est Actiris qui a proposé cette formation axée sur le développement web à Maxime. Il bénéficie de la Garantie Jeune. Derrière cet intitulé, on trouve un programme lancé par l’Union européenne. En 2012-2013, on sort de la crise économique et le marché de l’emploi continental peine à intégrer les moins de 25 ans. Le chômage touche alors près d’un jeune sur quatre sur le Vieux-Continent (24%). À la demande du Conseil européen où siègent les différents chefs d’État, la Commission lance alors ce programme ambitieux: soutenir les opérateurs publics de l’emploi des pays membres afin qu’ils puissent proposer à chaque nouvel entrant sur le marché du travail un stage, une formation ou un emploi. Le budget dégagé est important: 15,1 milliards (dont 6,3 milliards du Fonds social européen). La Belgique, elle, a reçu une enveloppe de 121 millions au cours de la période 2014 – 2020.

L’exemple scandinave

À Bruxelles où, en 2014, un tiers des moins de 25 ans était au chômage, «nous nous sommes inspirés de l’exemple scandinave, explique Gregor Chapelle, directeur général d’Actiris. C’est-à-dire que nous avons tenu à proposer une solution à 100% des jeunes de moins de 30 ans». Objectif partiellement atteint: en 2015, sur 10 825 nouveaux inscrits, 59,7% ont décroché un emploi, 10,3% ont suivi un stage et 13,9%, une formation. Résultat: le chômage des jeunes a baissé de 40% depuis lors dans la capitale de l’Europe, qui vient de fêter, fin mars, le 70e mois consécutif de baisse pour la catégorie des demandeurs d’emploi de moins de 25 ans. Une politique qui a un prix: 30 millions par an environ, dont les deux tiers proviennent de l’Union européenne, le solde étant financé par la Région de Bruxelles-Capitale.

«Au terme de la formation, le stagiaire dispose bien sûr d’un certificat mais aussi d’un portfolio, explique Yassine Kharchaf, directeur de la Coding School de Molengeek. Il a travaillé sur des projets concrets avec de vrais clients et c’est cela qui amène un plus dans la formation.»

Si la Garantie Jeune rencontre un tel succès, c’est également parce qu’elle rencontre des besoins propres aux employeurs. À l’instar d’Auto 5, partenaire depuis le début de l’opération menée sous l’égide d’Actiris. «L’intérêt pour Auto 5 d’engager des jeunes stagiaires, c’est d’avoir des personnes qui ont peu d’expérience professionnelle et qui vont dès lors pouvoir intégrer notre culture d’entreprise, qui est forte, avec des procédures à respecter», souligne Joëlle De Grox, directrice des ressources humaines de l’entreprise. Depuis le lancement de cette collaboration, plusieurs stagiaires ont pu ainsi décrocher un premier emploi. C’est le cas de Mohamed Oufkir, un jeune Etterbeekois de 22 ans diplômé en mécanique. «Auto 5 m’a proposé un stage au cours duquel j’ai été bien encadré, souligne-t-il. Par mes chefs mais aussi par mes collègues. Et en fin de stage, la direction m’a proposé un contrat à durée indéterminée.»

Disparités entre États

À Bruxelles comme à l’échelle de l’Union, ce marchepied pour monter dans le train de la vie active démontre son utilité. L’an dernier, le taux de chômage des moins de 25 ans avait chuté à 14%. Mais avec, comme souvent en Europe, de grands écarts cachés derrière cette moyenne. «Il y a de grandes disparités entre les différents états membres, constate Marianne Thyssen, commissaire européenne à l’Emploi. Le pays qui obtient les meilleurs résultats est la République tchèque (5,8% de jeunes au chômage), suivie par l’Allemagne et les Pays-Bas. À l’inverse, le taux de chômage des jeunes en Grèce, en Italie et en Espagne reste supérieur à 30%. Cela dépend de la situation économique du pays, de la manière dont il a été impacté par la crise mais également de son organisation administrative. Ainsi, nous avons beaucoup travaillé avec l’Italie à des réformes structurelles de son service public de l’emploi.»

Pour la prochaine programmation européenne, dès l’an prochain, les pays dont le taux de chômage des jeunes est supérieur à la moyenne de l’Union à 27 devront consacrer au moins 10% de la dotation reçue du Fonds social européen à des politiques d’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi, dont la Garantie Jeune. Avec ce premier enseignement: la formule de mise à l’emploi ou en formation fonctionne bien avec le public le plus proche de l’emploi mais peine encore à toucher ceux qui en sont le plus éloignés. Raison pour laquelle Marianne Thyssen suggère aux états de l’Union de faire collaborer, à l’instar de la Finlande, différents acteurs afin d’aller rencontrer ces jeunes dans leur cadre de vie habituelle: la rue, le quartier, un café… Une Europe mise à l’heure de la proximité.

