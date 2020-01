Une étudiante ne mangeait plus pour aider son frère

La mort, qui avait ému la Chine, d'une étudiante de 24 ans qui s'était privée de nourriture pour financer les soins médicaux de son frère malade, suscitait mercredi l'indignation de nombreux internautes.

Wu Huayan, dont les deux parents étaient morts et qui souffrait de grave malnutrition, est décédée lundi dans un hôpital de la province du Guizhou (sud-ouest), selon le «Quotidien de la Jeunesse de Pékin».

Selon ce journal, elle se forçait à dépenser uniquement 2 yuans par jour (0,26 euro) pour se nourrir, des repas généralement faits de riz blanc mélangé à du piment.

China’s promise to lift millions of its citizens out of poverty by the end of 2020 did not come in time for 24-year-old Wu Huayan.



She died living on pennies a day so that her mentally ill brother could receive care.https://t.co/2zmXJTApWo