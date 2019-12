Un étudiant français se suicide sur son campus

Un étudiant français de 19 ans «a mis fin à ses jours» mercredi sur le campus d'une école de commerce, Kedge Business School, a annoncé la direction de cet établissement situé à Talence, près de Bordeaux.

«Un de nos élèves de 2e année du programme EBP (European business program) a mis fin à ses jours sur le campus», a annoncé dans un communiqué cette école, évoquant une «terrible tragédie». Les pompiers ont confirmé avoir été appelés peu avant 11h «pour une chute depuis le 6e étage» d'un bâtiment du campus. Le jeune homme «est décédé sur place malgré une tentative de réanimation des équipes du Smur», ont-ils précisé.

«On n'est absolument pas dans un contexte à la lyonnaise avec quelqu'un qui a des difficultés économiques», a précisé le directeur de la communication Xavier Lorenzo.

Une cellule psychologique a été mise en place sur le campus et par téléphone pour ses amis étudiants notamment qui se trouvent à l'étranger, selon l'école. Les cours ont été suspendus.

Cette école supérieure de commerce compte à Talence 6000 étudiants sur un total de 13'000 répartis sur ses quatre campus (avec Marseille, Toulon et Paris). Elle est également présente en Chine et au Sénégal. Kedge Business School est née de la fusion de deux écoles de commerce à Bordeaux et Marseille. (afp/nxp)