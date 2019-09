Etat de siège après la mort de 3 soldats

Le président du Guatemala, Jimmy Morales, a décrété mercredi l'Etat de siège après une embuscade, menée selon les autorités par des trafiquants de drogue, qui a coûté la vie à trois soldats. L'attaque a également fait trois blessés et deux disparus dans les rangs des militaires.

L'Etat de siège limite les droits constitutionnels, comme la liberté de circuler, de réunion, de manifester et de porter des armes, dans une vingtaine de municipalités du nord-est du pays, selon le message de la télévision d'Etat.

L'embuscade contre les militaires a eu lieu mardi à El Estor (nord-est), au moment où une unité se rendait sur le lieu d'atterrissage d'un petit avion, a déclaré le porte-parole de l'armée.

Durée de 30 jours

Une fois le décret adopté par le Parlement, l'Etat de siège entrera en vigueur durant 30 jours.

Les groupes de narcotrafiquants «affectent l'ordre constitutionnel et la sécurité de l'Etat [...] mettant en péril la vie, la liberté, la justice, la sécurité et la paix», souligne le texte. Les Etats-Unis estiment que 90% de la cocaïne arrivant sur son territoire transite par le Mexique et l'Amérique centrale à bord de petits avions, de bateaux ou de sous-marins. (ats/nxp)